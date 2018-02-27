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    "Экстремизм". Венгрия остро отреагировала на поджог центра в Ужгороде

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    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что уже обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. Кроме того, на разговор вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Любовь Непоп в Facebook

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Появились подробности скандального поджога общества венгерской культуры "Закарпатье" в Ужгороде Так, из-за скандала, венгерский МИД вызвал на разговор посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

    Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что уже обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем.

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    По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

    "Это видно из законов, принятых Радой, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", – сказал чиновник.

    Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

    В начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

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