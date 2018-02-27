"Экстремизм". Венгрия остро отреагировала на поджог центра в Ужгороде

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Появились подробности скандального поджога общества венгерской культуры "Закарпатье" в Ужгороде Так, из-за скандала, венгерский МИД вызвал на разговор посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Фото: Любовь Непоп в Facebook Любовь Непоп

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что уже обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем.

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По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Радой, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", – сказал чиновник.

Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

В начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.