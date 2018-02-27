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    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье

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    (обновлено: )882012
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил поджог офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде и назвал это провокацией.

    Закарпатье
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    Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    "Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров одних! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации на Закарпатье", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    ​В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

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