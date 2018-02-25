Венгры Закарпатья: все неоднозначно, но пока терпим

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Языковая часть статьи нового закона «Об образовании» привела к серьезному противостоянию между Киевом и Будапештом. Венгрия требует пересмотреть новый закон, поскольку он дискриминирует 150-ти тысячную венгерскую общину Закарпатья, угрожая заблокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины. Слова не разошлись с делом. Будапешт наложил вето на встречу министров обороны НАТО-Украина, которая была запланирована 14-15 февраля, генеральный секретарь Альянса призвал украинские власти к компромиссу с Венгрией по языковому вопросу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. В свою очередь, Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы. На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.

Тот в свою очередь, обвинил в «распространении международной лжи» МИД Украины. Заложником ситуации оказались закарпатские венгры. Они обеспокоены новым законом об образовании, точнее ее языковой статьей, которая обязывает все школы, в том числе и венгерские, перейти на обучение на исключительно украинском языке начиная с 5-го класса. Представители этого национального меньшинства считают, что это может привести к их ассимиляции и утрате языкового разнообразия Закарпатья.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент РИА Новости Украина отправился в Ужгород, где пообщался с лидером "Партии венгров", первым заместителем Закарпатского облсовета Йожефом Борто.

Как бы вы охарактеризовали межэтническую ситуацию в регионе?

— На Закарпатье проживают более 10 национальностей, они проживают здесь веками. Причем живут мирно и дружно. И на сегодняшний день на Закарпатье господствует мир, спокойствие, стабильность. Межэтнических конфликтов нет и быть не может. У нас много смешанных семей. Люди уважают язык, культуру, традиции других национальностей. То есть, закарпатцы — очень толерантные люди.

Как вы относитесь к языковой статье нового закона «Об образовании»?

— Украинское законодательство гарантирует и обеспечивает права национальных меньшинств по использованию своего языка, культуры и традиций. Мы удовлетворены всеми теми правами, которые гарантированы Конституцией Украины, международными соглашениями и законами, которые регулируют вопросы нацменьшинств. Мы понимаем, что в составе Украины венгры и другие национальности должны интегрироваться в общество, для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда и иметь не худшие возможности, чем этнические украинцы. Мы понимаем, что государственный украинский язык нам, этническим венграм, нужно знать. Но мы бы хотели сохранить и свою идентичность. Украинцам удалось за тысячу лет сохранить язык культуру и традиции на территории Закарпатья, независимо от того, что здесь были другие государства. Хвала народу, что они этого добились. Мы бы хотели оставаться этническими венграми, сохраняя свой язык, культуру и традиции. У нас есть для этого все юридические гарантии, поэтому мы ничего дополнительного не просим.

РИА Новости Украина Глава "Партии венгров Украины", первый заместитель Закарпатского облсовета Йожеф Борто

На сегодняшний день на Закарпатье проживает, согласно последней переписи 2001 года 150 тыс. венгров. Реальное количество значительно меньше, потому что часть венгров уехало и есть демографические проблемы. У нас есть школы и классы, где обучают на языке нацменьшинств, у нас есть профессиональные и высшее образование, где основным языком преподавания является язык нацменьшинства. Это гарантировано нашей Конституцией и международными документами, и мы хотим сохранить действующую систему преподавания на своем языке.

Мы считаем, что новый закон «Об образовании» делает шаг назад относительно прав национальных меньшинств, существенно сужая наши свободы, что запрещено Конституцией Украины. Поэтому мы будет и далее мирным путем требовать от центральных властей, чтобы они отменили дискриминационные статьи нового закона.

Ранее депутаты нашего облсовета уже обратились к Верховной Раде с просьбой не принимать закон в той форме, в которой он был вынесен на рассмотрение. Когда Верховная Рада 5 сентября 2017 года во втором чтении приняла этот закон, то в окончательном тексте формулировка была еще хуже, чем при первом чтении. Там были очень серьезные ограничения относительно права обучения на родном языке и мы снова приняли обращение уже к президенту Украины, чтобы он этот закон не подписывал, а перед подписанием отправил бы в Венецианскую комиссию и Совет Европы на экспертизу на предмет соответствия украинским законам и подписанным международным соглашениям.

Но президент не послушал нас и закон подписал, а уже потом отправил в Венецианскую комиссию. Комиссия поддержала идею улучшения образования на украинском, посчитав, что нужно улучшать преподавание на государственном языке. Однако комиссия одновременно обращает внимание на то, что права национальных меньшинств по обучению на родном языке нельзя ограничивать. Поэтому проблема не была решена и она продолжает существовать. Все это привело к ухудшению межгосударственных отношений с такими странами, как Венгрия, Румыния, что не хорошо как для Украины, так и для соседних с ней держав.

РИА Новости Украина Ужгород

Венгрия уже заявила, что будет блокировать все решения, которые нужны Украине для евроинтеграционных процессов, пока власти страны не изменят этого закона и не гарантирует права на обучение на родном языке. Конечно же, ухудшение отношений не нужны ни Венгрии, ни Украине и мы хотим сохранить мир, спокойствие и дружбу между народами. И слава Богу, что межгосударственные отношения не отзеркаливаются на отношениях между людьми. То есть, мы и далее сотрудничаем с соседними регионами Венгрии. Эта страна помогает Закарпатью в экономическом и гуманитарном плане, причем, не только этническим венграм. Вот недавно они обеспечили область вакцинам, когда узнали, что в области их нехватка. Вакцины доставили за одни сутки. Сотни детей АТОшников отдыхали летом в Венгрии, там проходят реабилитации раненных, Венгрия поддерживала Украину в вопросах безвиза и санкциях против России. Венгрия хочет быть добрым соседом и мы надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем решить эту проблему. Закон вступает в силу с 2020 года и у нас есть время на проведение консультаций.

Какие ваши предложения по компромиссу в этом вопросе? РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Сепаратистский патриотизм Закарпатья: успешная Венгрия или бедная Украина?

— Этот закон рамковый, поэтому мы надеемся, что в новый закон «Об общем среднем образовании» будет четко определено, какие предметы будут изучаться на государственном, а какие — на родном языке. Наша позиция состоит в том, что родной язык должен изучаться на всех уровнях образования с одновременным улучшением изучения украинского языка. Очень много венгров области хочет жить в Украине и Закарпатье, работать здесь и учится, достигать вершин в карьере и политике, а это невозможно без хорошего знания украинского, поэтому государственный язык они хотят изучать. Однако нужно поменять саму методику преподавания. У нас, в местах компактного проживания венгров, очень мало преподавателей, которые досконально владеют украинским языком. Поэтому со стороны Киева нужна поддержка в этом вопросе. Нужно также менять методику, ведь венгерский относится к совсем другой языковой семье, и венгерскому ребенку трудно осваивать славянские языки. Нужны специальные программы обучения, какие есть например, по английскому языку. Венгрия готова помогать в этом вопросе. Мы хотим компромисса. Мы понимаем, что наши дети должны хорошо знать украинский, однако не за счет дискриминации преподавания на родном языке.

Как отразился безвиз на Закарпатье?

— Мы поддерживаем безвизовый режим для украинцев, он оказывает благоприятный эффект на экономику края, на развитие отношений между народами. За границу теперь можно выехать свободно, без унижения человеческого достоинства в виде многочасовых очередей в консульствах. Вместе с тем, никак не улучшился механизм пересечения границы. Иногда приходится часами выстаивать на границе для того, чтобы пройти контроль. Мы должны усовершенствовать наши КПП, чтобы проходить границу по европейским стандартам.

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Чем занимаются этнические венгры? Какие их основные виды деятельности? uzhgorod.in Сепаратизм на Закарпатье? Как в Ужгороде мечтают о Великой Венгрии

— 75% этнических венгров Закарпатья живут в сельской местности и занимаются, преимущественно, сельским хозяйством. В регионе плодородной земли очень мало, поэтому нам невыгодно заниматься выращиванием зерновых, мы в основном, занимаемся интенсивным овощеводством. Если вы проедете по Закарпатью, то уведите, что 70% территории покрыты теплицами, люди на них работают почти целый год и получают 2-3 урожая в год, там нужно работать очень тяжело, однако и заработок хороший. Для того, чтобы теплица работала круглый год, нужно ее обеспечить отоплением и минеральными удобрениями, что требует больших затрат.

Также этнические венгры занимаются туристическим бизнесом. Количество внутренних туристов за последние годы выросло в 4 раза. Приезжают и из-за рубежа. Тут действительно есть на что посмотреть. Здесь есть и историческое наследие, и приветливые люди, и термальные воды и бассейны, курортно-санаторные комплексы. Мы можем принять в 2-3 раза больше туристов, чем сейчас, у нас активно развивается зимний туризм и венгры края активно инвестируют в туризм.

РИА Новости Украина Ужгород

Для того, чтобы к нам приезжало больше людей, нужно вкладывать деньги в капитальный ремонт дорог. Нас включили в пилотный проект, и теперь мы смогли увеличить расходы на дорожное строительство на 50% за счет перевыполнения планов по таможенным и акцизным сборам. В этом году мы планируем направить на капремонт около 250 млн. грн. Дороги будут ремонтироваться исключительно капитально с гарантией на 10 лет. Ямочный ремонт — это деньги на ветер и мы это понимаем. Мы надеемся на экономический подъем в регионе, который позволит частично вернуть из-за рубежа тех венгров, которые вынуждены были покинуть Закарпатье по причине отсутствия достойной работы.

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Ну а есть ли признаки сепаратизма среди местных венгров?

— У нас в регионе проживает лишь 12% венгров, при этом более — 80% это украинцы, поэтому даже теоретически говорить об отделении смешно, поскольку венгры — этническое меньшинство даже в самой области. Кроме того, здесь совсем другой менталитет, мы выступаем за территориальную целостность Украины. Закарпатцы — очень миролюбивые и не приземлят насилия. Сюда уже приезжали радикалы, проводили провокационные акции, но мы понимаем, что это провокация, главной целью которой является разжигание национальной розни, поэтому мы не поддались на провокации, и все эти акции оказались безрезультатными.

РИА Новости Украина Ужгород

Мы рады, что сохранили мир и спокойствие в регионе и хотим и дальше так жить. Венгрия нам помогает с одной целью — чтобы местные венгры сохранили себя, как народ, никуда не выезжали и имели все возможности для достойной жизни в Украине. Они хотят, чтобы местные венгры не переезжали в Венгрию, а жили здесь. Если бы мы имели в Украине достойную и обеспеченную жизнь, мы бы им сказали: «спасибо, но нам ничего не надо!». Но мы вынуждены принимать иностранную помощь, однако надеемся, что вскоре Украина станет экономически успешной и у нас не будет потребности в иностранной материальной помощи.