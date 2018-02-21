Венгерское общество в Ужгороде подожгли поляки

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Попытку поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья осуществили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга". Об этом сообщает портал PolUkr.NET со ссылкой на определение следственных судей Ужгородского горрайонного суда от 15 февраля.

"Следователь отмечает, что в ходе проведения следственно-розыскных действий установлено, что к совершению вышеуказанного уголовного преступления, возможно, причастны граждане Республики Польша, а именно: Марглевский Адриан, житель Кракова, и Шимковяк Томаш Рафал, житель города Быдгощ", — говорится в тексте документа.

Профили обоих мужчин в социальной сети Facebook указывают на их интерес к СМИ "Фаланги" — сайтам Xportal.pl и Xradio.pl. Шимковяк является редактором Xportal.pl. А Марглевский принадлежит к стрелковой самостоятельной части 2039 (SJS 2039), в которой есть немало "фалангистов", отмечает издание.

В пресс-службе Закарпатской ОГА также подтвердили, что лица, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.

В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью — "коктейль Молотова". В результате инцидента в здании произошло задымление, его ликвидировали до приезда спасателей. Также обгорел фасад здания, разбито окно. Сотрудников на момент нападения в офисе не было.