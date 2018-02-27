В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на вторник на Православной набережной в Ужгороде, правоохранители устанавливают все обстоятельства, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Сообщение о возгорании в офисном помещении поступило в 03.00.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Сумма ущерба устанавливается.

В свою очередь местное издание "Голос Карпат" пишет, что в Ужгороде во второй раз подожгли здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

zk.npu.gov.ua Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья

В начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.