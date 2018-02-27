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    В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры

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    Полиция сообщает о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде. Местное издание уточняет, что здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья подожгли во второй раз.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на вторник на Православной набережной в Ужгороде, правоохранители устанавливают все обстоятельства, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

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    Сообщение о возгорании в офисном помещении поступило в 03.00.

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    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Сумма ущерба устанавливается. 

    В свою очередь местное издание "Голос Карпат" пишет, что в Ужгороде во второй раз подожгли здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

    zk.npu.gov.ua
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья

    В начале февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

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