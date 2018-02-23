СБУ обвинила Россию в курировании поджога Союза венгров

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что иностранцев, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.

"Мы раскрыли это преступление по горячим следам и установили двоих исполнителей. Мы подтверждаем информацию о том, что это были два иностранца, которые являются членами радикальной партий одной из стран ЕС", — сказал он на брифинге.

По словам Кононенко, Общество венгерской культуры Закарпатья "было избрано объектом поражения российскими спецслужбами еще в декабре 2017 года".

"Именно тогда представители российских спецслужб начали искать исполнителей на территории Украины. Именно тогда мы задокументировали попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления", — отметил замглавы СБУ.

Он также сообщил, что Пономарев планировал поджог двух румынских школ на Буковине, но СБУ предупредила провокацию.

"Исполнителям, которые установлены СБУ, перечислен из России аванс за поджог двух румынских школ на Буковине. Эту провокацию также удалось предупредить", — заявил он.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.