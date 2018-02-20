Гриневич назвала позицию Венгрии по скандальному закону неприемлемой

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечает, что позиция Венгрии о необходимости сохранения модели изучения всех предметов на венгерском языке до конца учебного процесса в школах Украины неприемлема. Об этом министр образования сказала журналистам.

"Мы получили письмо от лидеров общественных организаций венгерского меньшинства, с которыми общаются именно венгерские власти. И позиция в этом письме была такая: что они считают консультации преждевременными в связи с тем, что депутаты Верховной Рады, а это более 40 депутатов, в основном из "Оппозиционного блока" подали представление в Конституционный суд о конституционности этой статьи", – заявила руководитель МОН.

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"И они считают, что консультации преждевременны пока не будет принято решение Конституционного суда", – сказала Гриневич.

"Мы знаем сколько времени принимается решение Конституционный суд. И фактически я это расцениваю только как одно – как затягивание процесса консультаций. Поскольку мы сейчас идем полностью в русле рекомендаций Венецианской комиссии", – подчеркнула министр.

Она заявила, что Украина готова выполнять рекомендации Венецианской комиссии. Однако, она подчеркнула, что в этих рекомендациях не содержится требования изменять статью 7 закона об образовании в части языков в образовательном процессе для нацменьшинств, а именно на этом настаивает Венгрия и представители венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

"Зато они нас обязывают удлинить переходный период, и это с образовательной точки зрения вполне оправдано и правильно, потому что нам надо переучить учителей", – сказала Гриневич.

Также она сказала, что Украина не собирается менять статью 7 образовательного закона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. В свою очередь, Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы. На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.