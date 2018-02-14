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    Надо порчу снимать. В МИДе с юмором отнеслись к требованиям Венгрии

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    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (391)

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    Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар прокомментировал ультиматум Венгрии по украинскому закону об образовании, а также отказ венгерского меньшинства от консультаций по вопросу языка образования.
    Флаги Украины и Венгрии
    politeka.net

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В МИД с юмором отреагировали на ультиматум Венгрии по украинскому закону об образовании и на отказ венгерского меньшинства от консультаций по вопросу языка образования. Свою реакцию заместитель главы МИД Украины Василий Боднар написал на своей странице в социальной сети.

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    "Видимо, венгры не заметили День Валентина: то глава их МИД ультиматумы, как мантру, повторяет (хотя четко договорились, что делать), то венгерское меньшинство сознательно игнорирует МОН (хотя сами требовали консультаций). Кто-то порчу навел? Надо будет снимать", – написал заместитель главы МИД Украины.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании.

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Украину изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии.

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