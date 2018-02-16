В Венгрии выдвинули новое обвинение против Украины

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "международной кампании лжи" и нарушении международных законов о защите меньшинств. Об этом говорится в заявлении пресс-службы венгерского МИД.

"Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", — заявил он.

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По словам Сийярто, Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров". Глава МИД пояснил, что они "не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии".

Он добавил, что в случае их участия в обсуждении, они "указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения".

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях", — резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. В свою очередь, Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы. На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.