Венгрия призвала саботировать санкции против Польши

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Парламент Венгрии принял резолюцию О поддержке Польши "от давления со стороны Брюсселя". Об этом во вторник, 20 февраля, пишет "Радио Польша".

Так, законодатели призвали правительство Венгрии не поддерживать предложений, которые бы ограничили основные права Польши, возникающих из ее членства в ЕС.

Инициативу подал в парламент председатель парламентской Комиссии иностранных дел Шольт Немет.

В то же время венгерские парламентарии уже призвали венгерских депутатов Европейского парламента, чтобы они не поддерживали предложения применить к Польше седьмую статью Договора ЕС.

"Мы призываем правительство Венгрии, чтобы поддержать Польшу, не позволило умалять гарантированных в Трактате ЕС прав Польши, и не поддерживало предложения, которые бы ограничивали воплощение основных прав Польши, возникающих из ее членства в ЕС", — цитирует издание текст резолюции.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. В свою очередь, Кабмин одобрил проект изменений в закон "Об образовании", расширяющий период введения языковой нормы. На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.