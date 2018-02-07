Закарпатские венгры: проходим испытание украинской политикой

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Украина в миниатюре

Закарпатье является уникальным регионом, который в миниатюре повторяет весь сложный этнический и конфессиональный состав Украины. Каждый район Закарпатья напоминает ту или иную область страны.

Однако в отличие от других регионов, в области почти не встретишь межнационального противостояния. В регионе проживают украинцы, русины, венгры, цыгане, румыны, русские, однако этносы настолько перемешались между собой, что никто не обращает внимания, какой ты национальности.

"Межнациональные вопросы на Закарпатье стоят менее остро, чем на Галичине. Там эта проблема исторически связана с вопросом самоидентификации в виде украинского национализма. Для Закарпатья — для большинства жителей Закарпатья наиболее подходящий термин термин, который определил японский исследователь края Тимикато Мацузата еще в 90-х годах. Он его назвал "местнический интернационализм". Не важно, какой ты национальности — венгр, словак или украинец, россиянин, шваб (немец), главное, чтобы ты был закарпатец. Самоидентификация идет не по этническому происхождению, а по месту проживания. Возможно, это по ментальности напоминает землячество Донбасса, там тоже этнос не имеет столько значения, сколько имеет землячество", — заявил РИА Новости Украина местный политолог Виктор Пащенко.

Действительно, побывав на днях в городах и селах Закарпатья, я не раз наблюдал, как люди общаются между собой на разных языках — украинском, закарпатским диалектом, на русском и венгерском, и все понимают друг друга. Какой то неприязни к тому или иному этносу я не заметил. Даже местные цыгане (тут их называют ромами) инкорпорированы в закарпатское общество, и каких-то существенных конфликтов между ними и другими закарпатцами не возникает.

Не случайно Закарпатье называет как прототип украинской Швейцарии. Это страна обладает похожими размерами, таким же горным ландшафтом и таким же этническим многообразием. Однако Швейцарская конфедерация смогла превратить свою возможную слабость в силу. Местные жители не стали противостоять друг другу этнически, став ощущать себя швейцарцами и патриотами Швейцарии.

Читайте также: Язык дипломата Климкина: русскоязычных в резервации, венгры — на выход

Как живут венгры Закарпатья

Венгры региона составляют 12% населения Закарпатья — около 150 тыс. человек. Представители этого народа поселились здесь более 1000 лет назад, они проживают компактно на юге, в долине реки Тиса. Если украинцы исторически жили в верховьях Карпат, то венгры занимали низинную часть, более благоприятную для сельского хозяйства из-за относительно мягкого климата. Карпаты защищают от снега и ветров, поэтому тут хорошо растет виноград, фрукты и овощи. Венгры издавна были искусными виноделами и овощеводами.

РИА Новости Украина Мадьяры Закарпатья

Сейчас более 70% венгерского населения края — это жители сел. Они продолжают заниматься сельским хозяйством (в основном, мелкое фермерство) или заробитчанством в Венгрии и других странах Евросоюза. Центром венгерской общины является город Берегово.

Посетив этот городок, я воочию, убедился, что венгры в нем составляют большинство. Все названия улицы продублированы на венгерском, тоже касается вывесок магазинов и кафе. Каждый третий прохожий говорит на этом языке. При этом, какого то напряжения отношений между славянами и венграми не наблюдаются. Когда я обращался к говорящим на венгерском, они переходили на украинский или русский, правда говорят на нем плохо. Сложнее ситуация в окружающих венгерских селах. Дома там стоят добротные и ухоженные, видно, что местные жители не бедствуют. Мадьярская молодежь активно ездит на заработки в Венгрию, там получает высшее образование, смотрит исключительно местные венгерские СМИ, поэтому украинский и русский язык понимает очень плохо или вовсе не понимает. В местных школах не хватает преподавателей украинского языка, поэтому качество преподавания очень слабое.

РИА Новости Украина Мадьяры Закарпатья

Если Киев не сделал ничего для поддержки местных венгров, то Будапешт делает чересчур много. Местные венгры ежегодно получают из-за границы помощь на сумму 50-100 млн грн. Большая часть денег направляется на образование, а также поддержку фермеров-этнических венгров. Благодаря щедрым дотациям Будапешта (льготная покупка сельхозтехники, минудобрений, семян) местные венгры получают хороший урожай. Основным рынком сбыта является Украина, однако много продукции экспортируют в Венгрию, пользуясь различными торговыми преимуществами.

"У нас в Закарпатье этнические венгры имеют реальную национально-культурную автономию, которую дополняет финансово-экономическая поддержка Венгрии. От Будапешта они зависят значительно больше, чем от Киева. Однако им выгодней оставаться в составе Украины, поскольку тут они имеют все привилегии за счет прямого выхода в Европу и одновременного выхода на украинский рынок. Местные венгры-фермеры могут получать помощь для выращивания клубники, винограда или любой другой продукции в размере 10-20 тыс. евро. Для нас это огромные деньги. Выращенную продукцию они продают по всей Украине, имея здесь колоссальный рынок. Спрашивается, зачем им тогда Венгрия, если там они будут людьми второго сорта?", — отметил Виктор Пащенко.

Действительно, более 100 тыс. этнических венгров уже получило венгерские паспорта, однако не собирается насовсем переезжать на историческую родину. Тут и налоги поменьше, и цены ниже, и рынок сбыта побольше. Хотя молодежь постепенно уезжает из края, не видя тут дальнейших перспектив и не желая заниматься одним сельским хозяйством.

Язык до Киева доведет

До недавнего времени этнические венгры не имели каких-то претензий к центральной власти. Главным образом, они хотели только одного — чтобы их оставили в покое. Однако нынешняя власть умудряется вызвать недовольство даже у такого спокойного народа. Основным камнем преткновения стал закон "Об образовании", точнее, статья про языки. Закон обязывает перевести все учебные учреждения страны на украинский язык преподавания с 5-го класса. Полный запрет на преподавание языками нацменьшинств ожидается с 2020 года (за исключением нескольких предметов).

РИА Новости Украина Мадьяры Закарпатья

Этнические венгры считают, что это ущемляет их права, поэтому призывает пересмотреть закон. Еще более жестко выступил Будапешт, пообещав саботировать все инициативы Киева в ЕС и НАТО, если украинские власти не отменят эту статью. В Киеве считают, что данный закон только улучшит возможности этнических венгров интегрироваться в украинское общество, хорошо зная украинский. Венгры не против, но предлагают Киеву вначале улучшить качество преподавания украинского языка.

Читайте также: Агрессия в конфликте с Венгрией обернется против Украины – Саакян

"Были предложения на разных уровнях оставить действующую языковую систему образования и одновременно создать мощную программу по улучшению преподавания украинского языка. Причем, этой программой могли воспользоваться как дети, так и их родители. Мы также предлагали поменять саму методику преподавания. Дело в том, что венгерский язык относится к совсем другой языковой семье. Он не похож ни на один соседний язык, поэтому венгерским детям нужна адаптивная методика обучения на украинском. У нас уже есть такие разработки. У нас не хватает специалистов по преподаванию языка, нам нужны специальные учебники для детей с 1 по 12 класс, нужны методические пособия для учителей, нужны компьютерные программы, чтобы заинтересовать учеников. Однако ничего этого до сих пор нет", — заявил РИА Новости Украина Иосиф Барто, первый заместитель председателя Закарпатского облсовета и представитель "Партии венгров Украины".

По его словам, в случае принятия нового языкового норматива ученики школ с венгерским языком обучения, ранее обучавшись на родном языке, не смогут освоить предметы, которые теперь будут преподаваться исключительно на украинском. А значит, их успеваемость значительно упадет.

Кто сеет межнациональную рознь?

В этой ситуации Киева не удосужился не только принять программу адаптации преподавания для этнических венгров, но вообще пойти на какой-то компромисс. Только угрозы Будапешта вынудили власть пойти на уступки. Министр образования Лилия Гриневич заявила, что переходный период для имплементации языковой статьи может быть продлен до 2023 года. Особенно этой касается детей, чей родной язык не относится к славянской группе. Впрочем, это не отменяет самого закона, который по мнению венгров, существенно сужает их конституционные права.

РИА Новости Украина Мадьяры Закарпатья

Языковая статья, которые пропихнули в закон националистические силы, поставила в неудобное положение местную власть. Дело в том, что "партия венгров Украины" входят в провластную коалицию в местом облсовете. В случае отсутствия компромисса венгры могут перейти в оппозицию, что может разрушить коалицию. В свою очередь Будапешт может продолжить блокировать европейские проекты Киева и существенно сократить помощь Закарпатью. Лишившись этих денег, край может оказаться с тяжелом финансовом и гуманитарном положении.

Вместе с тем, Киев попросту ничего не делает для поддержки украинских венгров и их интеграции в украинское общество. Как результат, они все больше ориентируются на Будапешт, чем на Киев.

Беспокоит венгров и вопрос безопасности. Правохранители не могут обуздать националистов, которые, как правило, не являются выходцами из Закарпатья. Украинские экстремисты устраивают различные антивенгереские акции, среди которых — снятие венгерского национального флага с здания районной администрации в Берегово, попытки поджога памятника "Обретению Родины" на Верецком перевале, обливание краской памятника Шандору Петефи в Ужгороде.

5 февраля в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. У счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что в последнее время произошла серия поджогов украинских храмов УПЦ МП в Киеве (около руин Десятинной церкви), во Львове. Не исключено, что и эта акция была также делом рук украинских радикалов.

Уезжал я из Закарпатья смешанных чувствах. Создалось устойчивое впечатление, что превратить край в украинскую Швейцарию в ближайшее время не получится. Хотя всей стране стоит поучиться той межэтнической терпимости, в которой веками живет Закарпатье.