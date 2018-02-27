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    Фотоленты

    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (410)

    (обновлено: )16901
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net

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    Пожар возник в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщила во вторник пресс-секретарь Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

    Закарпатье
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Венгры Закарпатья: все неоднозначно, но пока терпим

    Позже пресс-секретарь воинской части Нацгвардии, военнослужащие которой охраняли расположенное рядом с офисом союза венгров здание генконсульства Венгрии, сообщил, что был слышен взрыв.

    Уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. По данным областной полиции, в результате пожара никто не пострадал, устанавливается сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    В начале февраля неизвестные пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил эти действия. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

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