Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья

Пожар возник в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщила во вторник пресс-секретарь Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

Позже пресс-секретарь воинской части Нацгвардии, военнослужащие которой охраняли расположенное рядом с офисом союза венгров здание генконсульства Венгрии, сообщил, что был слышен взрыв.

Уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. По данным областной полиции, в результате пожара никто не пострадал, устанавливается сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале февраля неизвестные пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил эти действия. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".