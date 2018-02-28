По Днепру прокатилась волна вандализма

Анастасия Довганюк

РИА Новости Украина

Днепровское издание "Горожанин" запросило у компетентных служб информацию о состоянии и потерях днепровских памятников за последние годы. Итоги неутешительные, пишет Григорий Глоба.

Чем можно объяснить тотальное равнодушие профильных чиновников и правоохранителей к проблеме сохранности исторического облика города?

Судя по всему, нынешнее поколение горожан живёт в чужом для них городе, построенном чужими, непонятными и неинтересными нам людьми. Их медленно разрушающееся наследие вызывает не больше эмоций и интереса, чем города римлян для поселившихся в их руинах готов и лангобардов. Разве что неприятный страх, который подсознательно испытывает суеверный варвар на святилище чужих богов.

Только этим можно объяснить тотальное равнодушие профильных чиновников, подходящих к проблеме сохранности исторического облика Днепра не с гражданской, а исключительно с узкой, ведомственной позиции: "Не мой головняк – и хорошо".

gazeta.dp.ua Вандализм в Днепре

Зато никто не жалуется!

Осенью райкоммунхозы, на балансе которых с 2003 года находятся городские памятники, по запросу ГлавАПУ подсчитали свой ущерб. В этих письмах кроме сухих цифр читаются отчаянные попытки районных чиновников заставить полицию выполнять свои функции.

Отметим, что в приводимый ниже перечень еще не вошли последние попытки атаковать памятники лётчику-полярнику Чкалову, писателю Максиму Горькому, братскую могилу революционеров на Амуре, мемориальные доски барду Галичу, историку Яворницкому и многие другие. На конец 2017 года результаты погромов культурного достояния города выглядят печально.

Шевченковский район

Повреждена при попытке стащить бронзовая часть мемориальной доски скульптору Вучетичу. Коммунальщики предпочли сами её снять и положить в чулан до лучших времён.

Еще с 2016 года окончательно разрушен вандалами (украдены металлические части) памятник на могиле архитектора Красносельского.

На бывшей ул. Гопнер "приватизировали" две мраморные мемориальные доски.

Соборный (Жовтневый) район

В ночь на 1 августа в Севастопольском парке из мемориального комплекса на братской могиле 40 000 погибших в Крымской войне украден бюст героя Севастопольской обороны – сестры милосердия Даши Севастопольской. Оценочная стоимость бюста – 78 500 гривен. Глава райсовета Тимарев обращался в райотдел с просьбой усилить патрулирование парка.

30 августа он снова был вынужден обраттиься в райотдел: "В ночь на 25 августа на Соборной площади совершен акт вандализма – облит красной краской памятник комсомольцам… Просим вас усилить патрулирование исторических памятников на территории района".

Центральный район

В 2016 г. украдены два барельефа и две информационные таблички, освещающие выдающиеся события истории области, с полиптиха "Люди и события", установленного в 2012 году на площади возле ОГА, по поводу чего райкоммунхоз обратился в полицию. В райсовете подчёркивают, что под закон о декоммунизации данные информационные таблички не подпадали.

Индустриальный район

Испорчен надписями мемориал на Воинском кладбище по ул. Янтарной. Исписанные места коммунальщики закрасили, однако их вскоре испортили снова.

"Считаем необходимым включение таких объектов как обязательных для патрулирования полицией", – пишет зампред райсовета Хижняк.

Амур-Нижнеднепровский

Украдена мемориальная доска "Участок обороны города курсантами Днепропетровского артучилища" по ул. Каруны, 1. Написано заявление в полицию.

Новокодацкий (Ленинский) район

Украдены три мемориальные доски, из них самая дорогая – в честь выдающегося доменщика Михаила Курако с проходной ДМЗ – стоимостью 16 400 гривен. Все обращения балансодержателей в райотдел полиции уже привычно ни к чему не привели, "проведенные оперативно-поисковые мероприятия результатов не дали", – отмечает зампред райсовета Федоренко.

Но зато: "В департамент не поступали жалобы граждан и организаций на неудовлетворительное реагирование полиции на факты краж и вандализма объектов культуры городской собственности", – пишет нам начальник ГлавАПУ Дмитрий Волик.

Стало быть, все довольны. А это самое главное.

Хотя в этот перечень украденных и поврежденных памятников истории и культуры не входят объекты, которые находятся на балансе не районов и города, а областных учреждений.

Ничего не вижу, ничего не слышу

Если в 2014 году исторический облик города зачищали по политическим мотивам, то сейчас памятники воруются по гораздо более прозаическим причинам: граждане освободившейся страны просто зарабатывают на кусок хлеба и дозу ширки.

ГлавАПУ двумя письмами от 1.11.2017 №45/10/17-5161 и от 29.12.2017 №45/10/17-6261 просило управление полиции области "учесть в работе" перечень страдающих памятников.

"С целью сохранения от актов вандализма культурного наследия департаментом направлено письмо в Днепровский отдел полиции по поводу активизации усилий в сфере оборота и незаконного завладения ломом черных и цветных металлов, а также противодействия преступным проявлениям, устранения причин и условий, которые им благоприятствуют", – пишет начальник департамента общественного порядка горсовета Чудновский в письме от 16 января.

Посмотрим, как же в ответ активизировался упомянутый горотдел полиции по многочисленным просьбам городских и районных властей. Это хорошо видно по ответу из полиции в адрес неравнодушного горожанина Евгения Лясковского от 29 января 2018 года №45/1149:

"Сообщаем, что установить лица, причастные к вандализму, не удалось, поскольку свидетелей и очевидцев или камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать факт вандализма, выявлено не было…" – пишет начальник горотдела Кабаненко.

И делает из отсутствия свидетелей преступления потрясающий для правоохранителя вывод: "Из-за чего следствием Днепровского ОП не усматривается признаков уголовного правонарушения (!!! — Авт.) по данному факту".

gazeta.dp.ua Ответ из полиции относительно вандализма в Днепре

В переводе с казенного языка на русский это звучит так: полиция не собирается расследовать преступление, по которому никто не потрудился за неё, полицию, найти виновных, доказательства, свидетелей и желательно видеозапись и принести на блюдечке с голубой каёмочкой. Даже если есть труп, но нет подозреваемого, – значит, и преступления нет.

Ну не портить уважаемым людям из полиции свою отчетность из-за какой-то очередной никому не интересной каменюки, пусть даже она называется памятником и охраняется законом…

Вандальничать – можно!

На запрос "Горожанина" нам в Главном управлении Нацполиции в области сообщили, что начиная с ноября 2012 года по фактам уничтожения или повреждения культурного наследия открыто 25 уголовных производств, еще 8 – по фактам краж памятников и мемориалов, плюс 3 – за надругательство над могилами (все за 2017 год). Квалифицирован как хулиганство 1 случай в г. Днепродзержинске.

dp.npu.gov.ua Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом

На наш вопрос об уровне раскрываемости данного вида преступлений в ответе привели 1 (один) факт, по которому направлен обвинительный акт в суд. Мотив преступления – корыстный. Еще два случая осквернения могил находятся в стадии досудебного следствия. Как легко подсчитать, процент раскрываемости, мягко говоря, непрезентабельный.

Еще плачевней ситуация выглядит в ответе областной прокуратуры, к которой мы обратились с теми же вопросами.

"В 2014-2018 гг. органами прокуратуры области криминальные производства отмеченной в запросе категории не регистрировались и в суд не направлялись", – сообщили из прокуратуры.

Одновременно прокуратура приводит целый список безобразий, которые "регистрировались" полицией в разных городах области. Все они закрыты с одной и той же формулировкой – "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения" (п.2 части 1 ст.284 УПК Украины). Оцените гротескность происходящего:

"5.05.2014 Новомосковским отделом ГУНП по факту хулиганских действий неизвестных лиц, обливших красной краской памятник погибшим в годы Отечественной войны, принято решение о закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины"…

Кому выгодно?

Пользуясь молчаливым благословением органов охраны правопорядка, уже в новом 2018 году гробокопатели попытались умыкнуть очередной бюст с братской могилы в Севастопольском парке, но на этот раз жители их спугнули и вызвали полицию. Случаи похищения каменных бюстов выдающимся людям, как в случае с медицинскими светилами во дворе Медакадемии или участников обороны Севастополя, на первый взгляд, выглядят необъяснимо. Сдать их на металлолом за "пол-литру" нельзя, политической нагрузки, вызывающей обострение у определенного контингента, они тоже не несут. Версия опрошенных нами экспертов проста.

При вывозе за рубеж, например в Германию, цена такой скульптуры у частных коллекционеров возрастает на два порядка. Другое направление – Китай, где пользуется спросом именно идеологическое советское искусство – портреты и скульптуры вождей, серпы и молоты и прочая запрещенная у нас символика. Оба эти направления сейчас насыщены именно украинским "товаром", исчезающим с пьедесталов и кладбищ под шумок декоммунизации и общего хаоса.

Смотрите также: Оскверненные вандалами могилы поляков во Львовской области

И тут перед нами уже не самодеятельность алкашей и наркоманов, а серьезный бизнес с хорошим оборотом и деловым интересом серьезных людей, имеющих возможность обеспечить паралич соответствующих служб.

Прогноз наших собеседников пессимистичен: этот вид вандализма будет продолжаться до тех пор, пока в городе будет что воровать. Под привычный аккомпанемент "мы регистрируем" и "нет признаков преступления" полицейских канцелярий.

Денег нет, но вы держитесь

Следующий интересный вопрос – кто должен, но не собирается, восстанавливать поврежденные объекты?

За сохранностью памятников в городе следят на так уж давно созданный профильный отдел ГлавАПУ и его руководитель Александр Тепленко. По его словам, памятники страдают не только от благодарных потомков, но и от естественных причин — подвижек почвы, грязного городского воздуха и много другого. Почти все памятники монументального искусства в городе требуют регулярных работ для поддержания их в удовлетворительном состоянии.

"Ежегодно при формировании горбюджета учитываются расходы на содержание и ремонт памятников на основании предоставленных районными советами расчётов", – уверяет нас пресс-служба.

Однако внутренняя переписка чиновников свидетельствует: не учитываются, и уж точно не ежегодно.

"На 2018 год средства на содержание исторических памятников отделу коммунхоза Соборного райсовета не выделялись", – лаконично констатируется в письме председателя райсовета Тимарева вице-мэру Лысенко от 15 января т.г.

В поисках крайнего

Райсоветы и горсовет привычно кивают друг на друга: восстанавливать обязаны балансодержатели – райкоммунхозы, но выделять деньги должен городской совет. Ни первые, ни вторые свою часть работы не исполняют. Итог мы наблюдаем воочию в виде опустевших пьедесталов, исписанных ругательствами братских могил и шрамов от сорванных памятных досок на фасадах.

В ГлавАПУ обещают провести объезд и инвентаризацию памятников, а затем включить расходы на восстановление разрушенного в бюджет аж на следующий год. Деликатный момент в том, что цитируемые выше ответы райкоммунхозов с перечнем ущерба поступили в ГлавАПУ еще в начале октября 2017-го. У управления было два месяца, чтобы подсчитать в столбик итоговую сумму и включить хотя бы часть её в проект бюджета города на текущий 2017 год.

Следующий деликатный момент состоит в том, что начальник ГлавАПУ Волик вдруг озаботился происходящим и разослал свой запрос на райсоветы не просто так, не по своей инициативе. А, как указано в переписке, "по поводу обращения гражданина Лясковского Е.Н. о пропаже и исчезновении мемориальных табличек выдающимся людям города".

Видите, что получается? Все многочисленные чиновники интересуются темой сохранения памятников и мемориальных знаков только тогда, когда их пихает в эту сторону один рядовой горожанин. Не пихнет – они и глазом не моргнут.

Еще раз: все многочисленные конторы, ответственные за содержание и охрану городских памятников, горисполком со всеми его дутыми штатами, департаментами, ГлавАПУ с профильным отделом, районные советы с коммунхозами "включились" и внезапно обнаружили, что в их хозяйстве, оказывается, уже несколько лет творятся трэш, угар и содомия, только после обращения неравнодушного пенсионера Евгения Лясковского.

А нам почему-то казалось, что культура в "культурной столице" заслуживает совсем иного отношения. Культурного…