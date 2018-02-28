В Одессе люди в панике выбегали из троллейбуса после взрыва печки

Видео INFOPORT

В Одессе произошло задымление троллейбуса, который ходит до 4-й станции Большого Фонтана. После взрыва печки салон быстро наполнился дымом, пассажиры в панике покидали троллейбус, сообщили очевидцы ЧП.

Смотрите также: Российские спасатели "откачали" кота после пожара

"Все пассажиры побежали в сторону двери. Пострадавших имеется. Однако некоторые пассажиры жалуются на тошноту и головокружение", — цитирует Infoport слова пассажиров.

В январе в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28. В панике пассажиры трамвая прыгали из окон, чтобы быстро покинуть салон.

Смотрите также: Появилось видео с моментом взрыва в здании союза венгров Закарпатья