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    В Одессе люди в панике выбегали из троллейбуса после взрыва печки

    (обновлено: )22112
    Одесские СМИ сообщают о ЧП на троллейбусном маршруте в районе 4-й станции Большого Фонтана. В салоне троллейбуса взорвалась печка, после чего среди пассажиров началась паника.
    Видео INFOPORT

    В Одессе произошло задымление троллейбуса, который ходит до 4-й станции Большого Фонтана. После взрыва печки салон быстро наполнился дымом, пассажиры в панике покидали троллейбус, сообщили очевидцы ЧП.

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    "Все пассажиры побежали в сторону двери. Пострадавших имеется. Однако некоторые пассажиры жалуются на тошноту и головокружение", — цитирует Infoport слова пассажиров.

    В январе в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28. В панике пассажиры трамвая прыгали из окон, чтобы быстро покинуть салон.

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