В Сумах произошел взрыв в супермаркете

Фото Национальной полиции Украина

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Утром в среду около четырех часов утра в Сумах произошел взрыв в помещении супермаркета на улице Героев Крут, сообщает управление ГУ Нацполиции в Сумской области.

В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета, и, когда зашли внутрь магазина, увидели следы взрыва.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Эти статьи предусматривают наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото Национальной полиции Украины В Сумах в супермаркете произошел взрыв

Напомним, в конце января в Харькове возле супермаркета произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство". Полиция сообщала, что причиной подрыва возле магазина мог стать конфликт арендаторов здания.