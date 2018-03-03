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    Польская компания готова поставлять газ в Украину весь год

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (720)

    (обновлено: )80019
    Как заявил заместитель председателя правления PGNiG, "учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами о возможных дополнительных поставок газа".
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. 

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    Заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк заявил, что польская нефтегазовая компания (PGNiG) готова вдоль года бесперебойно поставлять газ в Украину, сообщает Укринформ.

    "Учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами о возможных дополнительных поставок газа. При бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий сделки, возможными являются поставки газа в Украину в течение года ", — заявил Возняк.

    Он отметил, что технические возможности пункта "Германовице" на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период при отсутствии ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

    Ранее сообщалось, что украинский "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения российского "Газпрома" не начинать поставки в Украину.

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