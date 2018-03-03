Польская компания готова поставлять газ в Украину весь год

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.

Заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк заявил, что польская нефтегазовая компания (PGNiG) готова вдоль года бесперебойно поставлять газ в Украину, сообщает Укринформ.

"Учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами о возможных дополнительных поставок газа. При бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий сделки, возможными являются поставки газа в Украину в течение года ", — заявил Возняк.

Он отметил, что технические возможности пункта "Германовице" на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период при отсутствии ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

Ранее сообщалось, что украинский "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения российского "Газпрома" не начинать поставки в Украину.