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    После "газового шантажа" может произойти военная эскалация - Матиос

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (717)

    (обновлено: )27511
    По словам главного военного прокурора, конфликт в Донбассе невозможно решить военным путем, но на сегодняшний день он не решен и в политической плоскости.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. После "газового шантажа" России может произойти и военная эскалация, считает заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    По его словам, украинские военные погибают каждый день из-за того, что политически не решен конфликт, который невозможно решить военным путем.

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    "И именно через призму возвращения пленных или захваченных, именно через призму квазипереговоров в Минске мы имеем эту стагнацию войны. Я не исключаю, что завтра после газового шантажа дойдет до военной эскалации", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

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    Он также отметил, что для страны вызовом, кроме войны, являются политики.

    Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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    Накануне сообщалось, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта. 

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