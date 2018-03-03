После "газового шантажа" может произойти военная эскалация - Матиос

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. После "газового шантажа" России может произойти и военная эскалация, считает заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, украинские военные погибают каждый день из-за того, что политически не решен конфликт, который невозможно решить военным путем.

"И именно через призму возвращения пленных или захваченных, именно через призму квазипереговоров в Минске мы имеем эту стагнацию войны. Я не исключаю, что завтра после газового шантажа дойдет до военной эскалации", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK.

Читайте также: …И "перемога" обернулась "зрадой". Эксперты подвели итоги недели

Он также отметил, что для страны вызовом, кроме войны, являются политики.

Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Читайте также: Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием

Накануне сообщалось, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта.