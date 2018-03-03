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    Госдеп США призвал "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (718)

    (обновлено: )62047
    Комментируя решение Стокгольмского арбитража, официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что "поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Государственный департамент США призвал российский "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража. 

    Флаги Украины и России
    КГГА
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    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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    "Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать свою надежность в газоснабжении", — написала в своем Twitter официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. 

    @statedeptspox
    Комментарий Хезер Науэрт

    "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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