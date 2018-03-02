Контактная группа заявила о бессрочной перемирии в Донбассе с 5 марта

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика, передает DW.

Ранее сообщалось, что Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины готовит новое перемирие в Донбассе, оно может быть объявлено с 5 марта. Об этом стало известно по итогам очередного раунда переговоров по мирному урегулированию, который завершился в среду, 28 февраля, в Минске.

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"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", — говорится в документе.

В нем ТКГ подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

Кроме того, в заявлении говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.