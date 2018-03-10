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    Сергей Якубовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Закон о приватизации: в Украине не будет и пахнуть иностранным инвестором
    11:57 09.03.2018
    683Новая волна приватизации в Украине
    Доктор экономических наук Сергей Якубовский отмечает, что иностранные компании не потерпят, если судьбу их участия в приватизации будет решать заангажированная комиссия Верховной Рады.
    Кабинет министров Украины
    Особенная гордость. Кабмин Гройсмана поставил рекорд по растрате казны
    11:57 06.01.2018
    1794Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В срочной трате остатка средств на едином казначейском счете есть коррупционная составляющая, отметил Сергей Якубовский.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Экономист: приватизация - это для олигархов
    09:57 03.01.2018
    197Новая волна приватизации в Украине
    Те, кто контролирует правительство, не хотят, чтобы появились серьезные инвесторы и рассказали правительству США и ЕС, что на самом деле творится в Украине, считает доктор экономических наук Сергей Якубовский.
    Оплата коммунальных платежей
    Эксперт: в отличие от олигархов, украинцы отдают за коммуналку последнее
    18:30 15.10.2017
    854Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт Сергей Якубовский заявил, что все государственные монополии - коррупционные структуры, завышающие стоимость коммунальных тарифов в разы. Однако ситуация не изменится, пока не придет честный иностранный инвестор.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Якубовский: закон о приватизации не важен - законы в Украине не работают
    08:36 15.09.2017
    261Новая волна приватизации в Украине
    Вся крупная приватизация в стране пройдет по старой схеме Кучмы-Януковича - через офшорные компании, считает доктор экономических наук Сергей Якубовский.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Внешние долги. Все решится через два года - экономист
    10:12 04.09.2017
    2115Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Начиная с 2019-го года, Украине придется выплачивать тело внешнего долга, а поскольку это будут суммы неподъемные для страны, начнутся санкции, говорит доктор экономических наук Сергей Якубовский.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Украина движется к 100% объему госдолга – экономист
    09:52 24.05.2017
    1278
    Доктор экономических наук Сергей Якубовский заявил, что серьезные проблемы с платежным балансом и финансовой системой Украина получит через два года, поскольку рост госдолга не подкреплен развитием новых производств.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Метро на Троещину китайцы построят честно, но в счет госдолга – эксперт
    15:43 20.05.2017
    1210
    Отрицательным фактором привлечения китайской компании является то, что строительство метро на Троещину будет финансироваться всей Украиной. Об этом в эфире "ГС" заявил профессор Сергей Якубовский.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    ЗСТ с Канадой: украинский бизнес не повысит качество продукции - эксперт
    03:56 18.11.2016
    353
    Профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что после ратификации ЗСТ с Канадой объем экспорта украинских товаров значительно не возрастет.
    Флаги Украины и Канады
    Канада не заинтересована в торговле с Украиной — эксперт
    15:46 21.06.2016
    912
    Профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский считает, что подписание договора о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой станет чисто политической акцией.
    Одесский припортовый завод
    Серьезный инвестор вряд ли заинтересуется приватизацией ОПЗ – эксперт
    14:52 18.05.2016
    502Новая волна приватизации в Украине
    По словам Сергея Якубовского, участие иностранных инвесторов в приватизации Одесского припортового завода пытаются ограничить, и велика вероятность, что завод достанется украинским олигархам.
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили теряет влияние в Одесской области - эксперт
    21:47 21.04.2016
    553
    Доктор экономических наук, профессор Сергей Якубовский подчеркнул, что задача Саши Боровика была "хорошо сыграть роль оппонента Труханова и победить", однако команда Михаила Саакашвили просчиталась.
    Одесский припортовый завод
    Эксперт: приватизация без зарубежных инвесторов – конец евроинтеграции
    15:25 04.04.2016
    472
    Доктор экономических наук Сергей Якубовский отметил, что на Одесском припортовом заводе реализована схема, при которой иностранные инвесторы не захотят принимать участие в приватизации, и актив будет реализован на внутреннем рынке.
    Одно из зданий Одесского припортового завода (ОПЗ)
    Ни один серьезный инвестор не примет участия в приватизации ОПЗ - эксперт
    15:14 04.04.2016
    269
    Стокгольмский суд на весь мир заявил, что Одесский припортовый завод должен 193 млн долларов. Формально приватизацию ОПЗ можно проводить, но серьезные иностранные инвесторы участия в ней не примут, считает доктор экономических наук Сергей Якубовский.
    Флаг Украины
    Эксперт: отношение к Украине ухудшилось из-за отсутствия реформ
    22:33 25.01.2016
    496
    Одесский припортовый завод планируют продать иностранцам. Однако профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский уверен, что привлечь серьезного зарубежного инвестора помешает провал в сфере проведения государственных реформ.
    Одно из зданий Одесского припортового завода (ОПЗ)
    Продажа Одесского припортового завода иностранцам. Комментарий эксперта
    19:16 25.01.2016
    1097
    Одесский припортовый завод планируют продать иностранцам. Однако профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский уверен, что привлечь серьезного зарубежного инвестора помешает провал в сфере проведения государственных реформ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Закон о приватизации: в Украине не будет и пахнуть иностранным инвестором
    11:57 09.03.2018
    683
    Доктор экономических наук Сергей Якубовский отмечает, что иностранные компании не потерпят, если судьбу их участия в приватизации будет решать заангажированная комиссия Верховной Рады.
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