Те, кто контролирует правительство, не хотят, чтобы появились серьезные инвесторы и рассказали правительству США и ЕС, что на самом деле творится в Украине, считает доктор экономических наук Сергей Якубовский.
Эксперт Сергей Якубовский заявил, что все государственные монополии - коррупционные структуры, завышающие стоимость коммунальных тарифов в разы. Однако ситуация не изменится, пока не придет честный иностранный инвестор.
Доктор экономических наук Сергей Якубовский заявил, что серьезные проблемы с платежным балансом и финансовой системой Украина получит через два года, поскольку рост госдолга не подкреплен развитием новых производств.
Доктор экономических наук Сергей Якубовский отметил, что на Одесском припортовом заводе реализована схема, при которой иностранные инвесторы не захотят принимать участие в приватизации, и актив будет реализован на внутреннем рынке.
Стокгольмский суд на весь мир заявил, что Одесский припортовый завод должен 193 млн долларов. Формально приватизацию ОПЗ можно проводить, но серьезные иностранные инвесторы участия в ней не примут, считает доктор экономических наук Сергей Якубовский.
Одесский припортовый завод планируют продать иностранцам. Однако профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский уверен, что привлечь серьезного зарубежного инвестора помешает провал в сфере проведения государственных реформ.
Одесский припортовый завод планируют продать иностранцам. Однако профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский уверен, что привлечь серьезного зарубежного инвестора помешает провал в сфере проведения государственных реформ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".