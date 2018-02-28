Фонд госимущества решил перенести приватизацию ОПЗ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината, сказано в приказе, опубликованном в официальном издании ФГИУ издании "Ведомости приватизации" от 28 февраля (№18).

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Проведение конкурсов с открытостью предложения цены по принципу аукциона перенесено с февраля на май 2018 года. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.

Ранее и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил работу терминала по перевалке аммиака и производство карбамида, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".