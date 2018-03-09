Уроки истории = уроки политики. 9 марта и разгром "Украины без Кучмы"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В новейшей истории Украины 9 марта известно не только как очередная годовщина дня рождения Тараса Шевченко, но и как день, когда первые массовые акции протеста против тогдашнего президента Леонида Кучмы вылились в кровавые столкновения.

Для одних протесты обернулись тюремным заключением, а для других — взлетом в политической карьере. Политологи считают, что без событий 9 марта не было бы места и дальнейшим Майданам. Впрочем,с годами мало что поменялось: "кучмизм", против которого тогда боролись, никуда не делся.

С чего все начиналось

9 марта исполняется 17 лет событиям 2001 года, когда в независимой Украине прошли крупнейшие массовые акции протеста против тогдашнего режима Леонида Кучмы.

Сама акция, которая получила название "Украина без Кучмы", началась еще в декабре 2000 года. Тогда ее участники требовали отставки президента Леонида Кучмы, изменения системы госуправления, а также раскрытия громких политических убийств, прежде всего убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Примечательно, что с тех пор наказание заказчиков и исполнителей убийства журналиста, стало неотъемлемым пунктом предвыборной программы едва ли не для каждой политической партии и партийного лидера.

Поводом для начала протестов стал "кассетный скандал", но реальные причины носили и социальный характер. И это подтверждало то, что сперва на улицы вышли 20 тысяч человек, затем 50 тысяч, а впоследствии были акции и по 100 тысяч.

28 ноября 2000 года глава Социалистической партии (СПУ) Александр Мороз с трибуны Рады назвал заказчиком убийства журналиста тогдашнего президента Леонида Кучму, а организатором преступления — министра внутренних дел Юрия Кравченко. В качестве доказательств того же дня он обнародовал фрагменты записей разговоров в кабинете президента, сделанных майором СБУ Николаем Мельниченко, на которых якобы Кучма, глава его администрации Владимир Литвин, Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач обсуждают деятельность Гонгадзе, его возможное похищение и ликвидацию, вопрос фальсификации будущих выборов и противоправного влияния на судей.

После обнародования информации о возможной причастности президента к преступлению, 15 декабря 2000 года на Майдане появились первые палатки протестующих. Позже палаточный городок получил название "Территория свободная от кучмизма" (именно тогда и появился термин "кучмизм").

19 декабря состоялась первая большая демонстрация к правительственным зданиям.

Однако акция не получила сразу достаточной общественной поддержки — 20 декабря, встретившись с активистами, Кучма пообещал обеспечить прозрачное расследование, отставку "силовиков" и создание временной следственной комиссии в Раде, и 27 декабря палаточный городок был свернут.

УНИАН Акция протеста "Украина без Кучмы", 2001 год

Первые столкновения

14 января 2001 года — начался второй этап акции, когда палатки стояли уже вдоль Крещатика. На этот раз акцию поддержали в 15 городах Украины, а 6 февраля оппозиция собрала в Киеве пятитысячный митинг, во время которого было сожжено чучело Кучмы и предпринята попытка штурмовать Администрацию президента.

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Примечательно, что координаторами акции "Украина без Кучмы" были участники студенческого движения 80-90-х Владимир Чемерис, Михаил Свистович и Юрий Луценко. С самого начала акцию поддержали все оппозиционные силы, всего 24 политические партии и общественные организации. Среди них Соцпартия Украины, ВО "Батькивщина", партия "Собор", Украинская республиканская партия, партия "Реформы и порядок", УНА-УНСО, СНПУ, Украинский коммунистический союз молодежи, Всеукраинская партия трудящихся и другие, как националистические, так и некоторые левые партии.

УНИАН Акция протеста "Украина без Кучмы", 2001 год

Митинги и демонстрации с требованиями отставки Кучмы и всех руководителей силовых структур продолжались до конца месяца, пока 1 марта 2001, милиция силой не демонтировала палаточный городок протестующих на Крещатике.

Финальный аккорд акции "Украина без Кучмы" пришелся на шевченковские дни, когда 9 марта между участниками многотысячной демонстрации протестующих и подразделениями "Беркут" произошли столкновения.

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После того, как у оппозиционеров не получилось помешать Кучме возложить цветы к памятнику Шевченко, они направились к Администрации президента, где их и встретили силы МВД. Власти утверждали, что демонстранты предприняли штурм АП, а потому к ним пришлось применить силу.

Милиция применила против протестующих дымовые шашки и слезоточивых газ.

Сами оппозиционеры утверждали, что их спровоцировала милиция. Уже к вечеру того же дня было задержано до 500 участников протестов.

УНИАН Акция протеста "Украина без Кучмы", 2001 год

Судебные процессы над участниками "событий 9 марта" продолжались до конца 2002 года — 16 из них получили от 2 до 5 лет заключения.

16 сентября 2002 года, во вторую годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе, "Блок Юлии Тимошенко", Социалистическая и Коммунистическая партии и блок партий "Наша Украина" во главе с Виктором Ющенко, стали организаторами новой акции протеста "Восстань, Украина!", основным требованием которой стало проведение досрочных президентских выборов. Это стало продолжением затянувшегося политического кризиса, который завершился Оранжевой революцией 2004 года.

По материалам из открытых источников интернет