Замминистра рассказал, с чего начнется большая приватизация

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заяви, что первым среди объектов большой приватизации станет продажа Одесского припортового завода, передает 5 канал.

"Большая приватизация — это сложная история. У нас не осталось "легких" предприятий, которые можно быстро и просто продать. Все эти предприятия, как правило, являются убыточными, имеют долги и некачественный менеджмент. Каждое из них — это уникальная ситуация, но те, которые могут пойти первыми, — это Одесский припортовый завод, ведь он только теряет в стоимости", — рассказал Нефедов.

По его словам, завод когда-то не захотели продать за 750 млн долларов ждали 1 млрд долларов. Сейчас же, надеются, что его удастся продать хотя бы за сумму в 10 раз меньше: "Мне трудно назвать конкретную цифру, ведь он почти не работал весь последний год, при этом долги только растут. Надеемся, конечно, на большую сумму, но задача скорее стоит найти именно эффективного инвестора, который запустит завод и создаст рабочие места".

Нефедов добавил, что инвесторов интересует и ОПЗ, и Центрэнерго и Турбоатом, и Энерготяжмаш, и украинская энергетика, и пакеты украинских банков, таких, например, как Укргазбанк.

Как сообщалось ранее, парламент принял правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ.