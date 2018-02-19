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    Яресько: Запад ждет от Украины приватизации земли и Антикорсуда

    (обновлено: )27502
    По словам бывшего министра финансов Украины, западные партнеры настроены на сотрудничество, однако хотят понять когда и как будет создан Антикоррупционный суд, проведена земельная реформа.
    Наталия Яресько
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Зарубежные партнеры настроены на сотрудничество с Украиной, но хотели бы большей ясности по созданию Антикоррупционного суда и по земельной реформе, включая приватизацию земли, заявила бывший министр финансов Наталия Яресько.

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    Напомним, сейчас Яресько является председателем наблюдательного совета института "Аспен-Киев".

    "Все настроены на сотрудничество, но хотят понять – когда и как… Ждут, чтобы закон был законом", — заявила Яресько в разговоре с "Укринформом".

    По ее словам, западные партнеры ждут от Украины создания Антикоррупционного суда, который давно обещают. "Но суд – это не конец дела, это лишь часть институтов, которые должны быть созданы", — подчеркивает она.

    Кроме того, по словам Яресько, ее часто спрашивают о земельной реформе в Украине, так было на Мюнхенской конференции по безопасности: "Спрашивают, когда можно будет приватизировать. Я не могу им ответить. Я знаю, что до выборов это невозможно, потому что никаких больших изменений в политике до выборов не будет", сообщила экс-министр финансов.

    Она надеется, что "будут конкретные изменения, и в этой сфере в том числе, после выборов".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен менять законопроект об Антикоррупционном суде, несмотря на высказанные пожелания западных партнеров.

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