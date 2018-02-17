По самые помидоры. Гройсман и Яценюк вогнали Украину в долги

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Долговая удавка

Премьер-министру Владимиру Гройсману не удалось высвободиться из тесных объятий МВФ. Если в прошлом году правительство смогло прожить без траншей (за счет хорошей внешней конъюнктуры и выпуска еврооблигаций) и даже бравировать речами в стиле "они нам не указ", то сейчас премьер вынужден признать, что стране уже не прожить без внешних займов.

По его словам, внешний долг Украины обходится в 130 миллиардов гривен ежегодно. Это почти столько же, сколько запланировано в бюджете на финансирование Пенсионного фонда в 2018 году. Для сравнения, бюджетные расходы на субсидии на оплату ЖКХ запланированы на 55 млрд грн. Расходы казны на здравоохранение составят 112,5 млрд грн, на оборону — 165 млрд грн.

"Мы тратим 130 млрд гривен на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки. Это огромная сумма, которая является бременем на бюджете каждой украинской семьи… Конечно, если бы мы не обслуживали этот долг, 130 млрд гривен ежегодно, представьте сколько бы могли сделать хороших дел", — отметил он.

Премьер также заявил, что долги в основном, набрали "папередники" и "злочинна влада", а "честной постмайданной власти" приходится отдавать эти долги, повышая налоги и выбивая у пенсионеров последнее за коммуналку.

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Однако данные Госстата говорят совсем об обратном.

"Смотрим официальную статистику Министерства финансов Украины.

Государственный внешний долг Украины, включая гарантированный государством, с 2014 по 2017 год увеличился на $11,8 млрд, в т. ч. только в 2017 году – на $3,4 млрд.

Это тоже – "не мы их брали?"

Или текущее увеличение внешнего госдолга происходит под лозунгом "не нам их отдавать?", написал экономист Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

Гройсман умывает руки?

Вероятно, премьер понимает ситуацию, в которой оказалась страна после "царювання" постмайданной власти, поэтому хочет подстраховаться. Однако сухим выйти из воды у него вряд ли получиться.

О серьезности ситуации с выплатами международных займов высказался Нацбанк.

"В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему госдолгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса, в результате чего международные резервы будут сокращаться — до 18,6 млрд долларов или трех месяцев импорта будущего периода", – говорится в инфляционном отчете.

Нацбанк надеется, что в этом году страна одолжит у МВФ 2 миллиарда долларов транша, а в 2020 году подпишет с Фондом новое соглашение.

"НБУ оценивает выплаты правительства и центробанка по внешним обязательствам страны в 2018-2020 более чем в $16 млрд, в том числе, в 2018 году – $7,4 млрд. В 2017 году страна выплатила МВФ больше, чем получила. А всего мы на данный момент должны — $76,31 млрд или по $2 000 на брата. Я бы все-таки подумывал бы о дефолте, поскольку все внешние заимствования у нас уже идут на выплаты, а до экономики ничего не доходит", — отметил журналист Денис Безлюдько в своем медиа-ресурсе "В сухом остатке".

От также напомнил, что глава совета НБУ Богдан Данилишин предложил альтернативу – создание Фонда развития, который бы наполняли бюджет, частные инвесторы и доноры, с собранные средства направлись на приоритетное освоение современных производственных технологий.

"Проблема в том, что куда перспективно тратить деньги государство пока не знает. А накопленные на казначейских счетах к концу года миллиарды гривен, правительство просто сливает в оборот, увеличивая инфляцию и давление на курс гривны", — отметил журналист.

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По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, власть заинтересована в наращивании внешнего госдолга, поскольку на этом зарабатывает.

"Еще не так давно экс-министр финансов Н.Яресько с Главой НБУ В.Гонтаревой самостоятельно ПРИДУМАЛИ И СОЗДАЛИ такую себе мощную машину по наращиванию госдолга Украины, а также по спекулятивным операциям с инвалютой, и при этом они оставались наглухо закрытыми для посторонних глаз. Одна рука продавала, другая – покупала, о возможных манипуляциях никто не знал. Лишь они знали, что они делали и для чего. Ну, а как мы сейчас знаем — это было явно не в интересах украинского рынка и рядовых украинцев. И если начистоту, вообще кто-то понимает, что в недрах этих госорганов до сих пор происходит? Можно только предположить, что на инсайде по-прежнему кто-то очень быстро лично обогащается, не обращая внимание на экономику страны и удовлетворение потребностей общества", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Берут богатые, возвращают — бедные

Заявления о сложной финансовой ситуации нужны Гройсману для того, чтобы оправдать повышение цен на газ для населения на 18%, чего еще с прошлого года неукоснительно требует МВФ. Соответствующее решение может быть принято уже в апреле.

Напомним, постмайданная власть в три раза повысила цену газа для украинцев при предыдущем премьере Арсении Яценюке, а при Гройсмане – еще в 2 раза. Причем молодой премьер в 2016 году уверял, что данное повышение является последним и больше повышать тарифы не будут.

"Мы рассмотрим важное решение для нас и для государства – вопрос установления единой цены на газ. Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", – сказал Гройсман, отметив, что система субсидий будет настолько эффективной, что позволит защитить от повышения бедные слои населения.

В итоге, получателями субсидий стали более половины семей, поскольку не могут самостоятельно оплачивать такие тарифы. На эти цели государство ежегодно расходует 50-70 млрд грн.

Однако в 2018 году Гройсман, позабыв про обещания двухлетней давности, допустил повышение цен в новом отопительном сезоне.

"Почему газ для промышленности стоит больше, чем газ для теплокоммунэнерго? Потому что его реальная цена такая, по какой его покупают хозяйствующие субъекты. Вы знаете, что многие украинские компании сами импортируют газ, и он тоже дороже, чем газ для теплокоммунэнерго, потому что его реальная цена действительно дороже. Но я подчеркиваю, что в текущем отопительном сезоне — я держу позицию, держу слово — не будет повышения цены на газ для населения", — сказал он.

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Премьер изменил свою позицию после встречи президента Порошенко и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в Давосе, где стороны заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша. Простым языком это означает, что Порошенко согласился повысить цены на газ для населения в обмен на политическую лояльность Запада.

Таким образом, люди вскоре получат новые повышенные платежки за коммуналку и новые налоги, которыми власть будет расплачиваться по набранным долгам.