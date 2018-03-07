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    Экономика

    Вступил в силу закон о приватизации

    (обновлено: )9301
    Законом расширяется список объектов, подлежащих приватизации. Предполагается, в частности, что продавать можно будет объекты, которые обеспечивают социальное развитие, а также непрофильные активы Минобороны, СБУ, правоохранительных органов.
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Закон о приватизации, который запрещает продажу имущества субъектам РФ, вступил в силу в среду.

    Парламент Украины ранее принял правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ. Президент страны Петр Порошенко подписал закон о приватизации. Во вторник, 6 марта, он был опубликован в официальном издании Верховной Рады — газете "Голос Украины".

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    Законом расширяется список объектов, подлежащих приватизации. Предполагается, что продавать можно будет объекты, которые обеспечивают социальное развитие, объекты социально-культурной сферы, непрофильные активы Минобороны, Службы безопасности Украины, правоохранительных органов, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, пограничной и уголовно-исполнительной служб.

    Власти Украины уже несколько лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

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