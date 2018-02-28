Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Американские поезда вместо украинских

Подписание "Укрзализницей" контракта с американской корпорацией General Electric наделало много шума. Согласно условиям контракта, общий объем поставок американских локомотивов к 2034 году достигнет 225. В рамках реализации соглашения в Украине будет создана база для долгосрочного технического обслуживания тепловозов и модернизации 75 локомотивов из имеющегося парка "Укрзализныци".

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что за всю историю компании приобрела лишь 8 новых локомотивов, что сегодня стало "узким горлом" для развития украинской экономики.

На церемонии присутствовал президент Порошенко, в очередной раз заявив о большом интересе американских инвесторов к Украине.

"Контракт между ОАО"Укрзализныця" и General Electric на миллиард долларов предусматривает поставку локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, а также модернизацию существующих локомотивов. В проекте также будут активно участвовать украинские банки и наши партнеры из США. И, самое главное, что General Electric приходит только в те страны, в перспективу и развитие которых она верит, и в которых она уверена, что толерантность к коррупции нулевая. Теперь среди партнеров американской компании и Украины", – заявил на церемонии глава государства, вызвав недоумение даже своих подчиненных.

Ведь с компанией активно сотрудничают Казахстан, Индия и Россия, Бразилия, которые не могут похвастаться "нулевой толерантностью" к коррупции. Что касается Украины, то о "нулевой толерантности" к коррупции и говорить нет смысла.

Да и сама "сделка века" больше попахивает коррупцией, чем нулевой толерантностью к ней. Как оказалась, американские тепловозы украинская сторона купит по цене в 2 раза выше, чем покупали другие страны. К примеру, недавно индийская компания купила аналогичные тепловозы General Electric с аболютно теми же техническими параметрами по цене 2 млн. долларов, тогда как "УЗ" такой же тепловоз обойдется в 4,5 млн. долл.

По данным экс-министра инфраструктуры Александра Кавы, украинская сторона переплатит $2 млн на каждом локомотиве. Вызывает вопросы и непрозрачность конкурса, ведь локомотивы должны были закупаться на открытом тендере, в котором могли бы принять участие конкуренты General Electric.

"У нас есть избыток грузовых тепловозов, которые просто стоят в ожидании ремонта, это сотни тепловозов, которые стоят на Львовской, Юго-Западной, Одесской дороге. И к сожалению, железная дорога не смогла выделить достаточно денег и организовать процесс их восстановления. То есть, говорить о том, что у нас есть дефицит тепловозов, не совсем корректно… Новые тепловозы ощутимого эффекта для системы грузоперевозок не дадут… Очевидно, что лоббисты покупки тепловозов General Electric приложили максимум усилий для того, чтобы вовлечь первых лиц государства в эту сделку, хотя для украинских железных дорог покупка тепловозов не актуальна", – отметил Кава в интервью на youtube-канале.

Вызывает вопросы также формат покупки. Если в развитых странах отказываются от закупки и производства тепловозов (у них КПД использование двигателя 30%, у электровозов – 90%), то Украина почему то решила использовать морально устаревшие машины, да еще по такой заоблачной цене. К слову, в США подобные тепловозы уже не используются. Их еще закупает в Индия, Китай, ЮАР, Австралия и Бразилия, да и то, по низкой цене.

По данным ЦТС, изначально речь шла о том, что локомотивы будут поставляться с завода General Electric в Казахстане. Мощности завода недозагружены, и заказы из Украины существенно помогли бы производителю.

Но, поскольку партнером GE в Казахстане выступает российская компания "Трансмашхолдинг", которая находится под санкциями в Украине, в ходе переговоров было принято решение, что локомотивы будут поставлять с завода в Пенсильвании (США).

Напомним, что Пенсильвания является ключевым штатом, который поддержал Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда кандидат Трамп пообещал штату промышленное возрождение за счет новых заказов. Таким образом, Украина за счет своих налогоплательщиков выполняет предвыборные обещания президента США, который наверняка хочет остаться на второй срок.

"Закупка у General Electric тепловозов за 1.1 млрд бюджетных долларов – это попытка Порошенко подкупить американского посла Марию Йованович. Порошенко нужна лояльность Йованович, которая коммуницирует с Вашингтоном. И за эту лояльность он готов платить любые деньги. Конечно же, за наш счёт", – считает финанасовый обозреватель Александр Дубинский.

Уголь из Пенсильвании

Как известно, Порошенко уже давно благоволит американским компаниям, предоставляя им украинский рынок без всяких тендеров и конкурсов. Подобные контракты он любит использовать для задабривания президента США Дональда Трампа, поскольку Киев во время выборов год назад поставил не на ту лошадку, критикуя и обливая грязью кандидата Трампа.

Когда украинские чиновники поняли, что просчитались, то полетели в Вашингтон вымаливать прощение у нового хана. Взамен на лояльность пришлось отдать часть своего энергетического рынка.

Соглашение об импорте антрацитового угля из США в Украину было не только коммерчески выгодно, но и политически целесообразно, сообщил СМИ представитель украинской государственной компании, которая импортировала уголь.

Думская.net В Одесскую область прибыло судно с углем из США

Для президента США Дональда Трампа это соглашение предоставило необходимые заказы для американского штата Пенсильвания, где добывают уголь. Ведь, как отмечает агентство, во время предвыборной кампании Трамп фокусировался на избирателях из этого региона.

Отмечается, что в последние годы этот штат переживает спад производства из-за перехода в стране на газ и возобновляемую энергетику.

Отношения между двумя странами улучшились после встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Вашингтоне 20 июня 2017 года.

"Украина уже рассказывает нам, что они сейчас нуждаются в миллионах и миллионах тонн угля… Мы хотим продать это им, и всем остальным во всем мире, кто в этом нуждается", — заявил Трамп.

Итогом перехода на импорт американского угля стало падение добычи угля в Украине, рост задолженности по зарплатам перед госшахтами.

Добыча коксующегося угля в Украине в 2017 году упала на 18,6% или на 1,554 миллиона тонн – до 6,807 миллиона тонн, энергетического – на 13,5% или на 4,393 миллиона тонн — до 28,108 миллиона тонн по сравнению с 2016 годом.

"Оказалось, что нашей стране наш уголь не нужен. Наш уголь мы за 600 км от Львовской области в Триполье возили, поставляли на "ДТЭК Западэнерго", но государство решило закупать уголь за границей. У меня предложение такое: принять решение — обязать ТЭС перевести блоки с антрацита на газовый уголь. Это создаст предпосылки для развития украинской угольной промышленности", — заявил председатель Львовской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Олег Турчин.

Топливо для АЭС от Westinghouse

После отказа от закупок ядерного топлива для АЭС Украина перешла на закупки американского ядерного топлива. Ядерное топливо производства американской компании Westinghouse, которое заменило российское топливо "ТВЭЛ", используется уже на 6 из 15 энергоблоков, которые эксплуатируются на украинских АЭС. А именно на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС, Николаевская область) и на энергоблоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область). С 2021 на топливо Westinghouse перейдет Ривненская АЭС. На днях НАЭК "Энергоатом" продлил контракт на покупку топлива у Westinghouse Electric и расширил программу диверсификации топлива до семи из 15 ядерных реакторов.

Westinghouse в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ для украинских АЭС готова в течении года обеспечить топливом все станции, заявил вице-президент и управляющий директор компании Азиз Даг.

Javelin вместо "Корсара"

Как только украинская власть согласилась импортировать пенсильванский уголь, администрация Трампа резко подобрела, вскоре разрешив поставки летального оружия в Украину. Тем самым, американский президент убил двух зайцев: поддержал американский сектор ВПК, а также насолил главному геополитическому противнику – России.

wikipedia Противотанковый ракетный комплекс Javelin

Заложником геополитических игр стал украинский ВПК. Одобрение президентом США Дональдом Трампом поставок в Украину партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, вероятно, оставит без финансирования украинских разработчиков ПТРК.

"При всех недостатках "Стугны", "Корсара", но при их хорошей стоимости в разы меньше, я двумя руками бы поддержал нашу "Стугну" и "Корсар". Но у меня вопрос: где они? "Стугна" в 2015 году принята на вооружение, меньше 100 комплексов поставлено в войска. Это издевательство. Имея КБ "Луч" и производственную базу на сегодняшний день, если бы в войска было поставлено 2-3 тысячи комплексов и 10 тысяч ракет за те же самые деньги, я был бы счастлив и сказал: зачем нам эти Джавелины, если у нас есть отечественное производство и мы ни от кого не зависим и можем на один танк потратить пять ракет, а не одну. Но где это отечественное вооружение? Если бы у нас Петр Алексеевич был Шарлем де Голлем, то мы бы за эти три года могли бы полностью сделать программу перевооружения армии за счет конверсии и продажи старого вооружения, но нужно начинать со структурных реформ. Но на внешних кредитах всегда можно что-то украсть. Здесь, правда, американцы уже поумнели и стали строго контролировать, поэтому они не допустят, чтобы что-то случилось с Javelin", – заявил военный эксперт Олег Жданов.

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Новая индустриализация за счет… Украины

Основным предвыборным лозунгом Дональда Трампа было новая индустриализация США. Американский президент хочет вернуть производство на территорию страны, обеспечив миллионы американцев новыми рабочими местами.

С этой целью Трамп пошел на беспрецедентное снижение налогов для корпораций. Теперь им выгодно возвращать производство в США и уже оттуда экспортировать свою продукцию, благо, Трамп пообещал, что проблем со сбытом они иметь не будут. Американский президент уже сейчас "нагибает" страны третьего мира, заставляя "союзников" покупать продукцию американских компаний в рамках различных программ помощи. В их числе, к сожалению, и Украина.

"Настало время что-то делать с налоговой системой страны. Один из крупнейших глобальных игроков снизил планку налога с 35% до 21%, а при репатриации капитала (прибыли) до 8%. Поставьте себя на место Apple, Boeing, Dell, HP и еще сотни корпораций. Зачем им риски молодой демократии, коррупционные риски, страновые риски, если теперь налоговые условия в крупнейшей экономике мира улучшены. Нам нужно реально снижать налоговое давление на бизнес и улучшать торговое соглашение с ЕС, и делать это не на бумаге. В противном случае страна будет оставаться на обочине глобального инвестиционного трафика и просто наблюдать, как инвестиции из ЕС и Японии уходят в США. Если же процессы в США пойдут быстрее, в украинскую сырьевую гавань может вполне приплыть "черный лебедь" и спровоцировать кризис масштабов 2008-2009 гг", – заявил в своем блоге финансовый эксперт Виталий Шапран.