Agrohub в Давосе: есть ли перспективы у Юлии Порошенко?

Владимир Матвеев, обозреватель

На 48-ом Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в рамках открытой дискуссии Agrohub для международных инвесторов эксперты спрогнозировали быстрый рост агробизнеса в Украине, значительная доля которого в стране связана с окружением и партнерами президента Украины Петра Порошенко.

На форуме в Давосе в этом году, кроме традиционного "Украинского завтрака", организованного бизнесменом Виктором Пинчуком (Украина) вне рамок Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина также впервые представлена площадкой, "дискуссионным хабом" "Украинским Домом".

Дискуссионная панель "Европейская Агро Сверхдержава: Украина, движимая технологиями и инновациями" состоялась 23 января. Как сообщает пресс-служба Agrohub, Agrohub собрал зал на открытую дискуссионную панель для международных инвесторов в первом в истории Ukraine House Davos во время 48-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

Как отмечают организаторы и участники дискуссии, Agrohub привлек внимание мировых игроков к Украине и рассказал о возможностях украинского агробизнеса.

Наряду с этим, Тобиас Менне, Global Head Digital Farming Bayer (ФРГ), подчеркнул, что в плане внедрения цифровых технологий, Украина находится лишь в начале пути. "Наблюдая за Украиной в течение 5 лет, я увидел в фермерстве предпринимательство и креативность. Но в плане внедрения цифровых технологий, Украина стоит только в начале пути. Однако в очень хорошем начале. У меня есть хорошая новость для тех, кто хочет начать свое цифровое фермерское предприятие: вам не нужно для этого много денег. Вам необходима только ваша креативность. Все остальное: компьютеры, цифровое обеспечение, доступ на рынок — вы можете взять в аренду почти бесплатно. Не смотрите на огромные цифры, вам не нужен такой тип инвестирования. Рынок огромен и потенциал тоже огромный. И здесь действительно есть возможность для каждого", — сказал Менне.

Сооснователь и управляющий Horsch Machines Михаэль Хорш в ходе дискуссии рассказал, что Украина имеет впечатляющие результаты в производстве зерновых в значительных количествах, "такими результатами может похвастаться только Бразилия и Аргентина". Однако, если говорить об общем производстве, то Украина занимает "одну из лидирующих позиций в списке мировых производителей зерна", сообщает Kyiv Pos.

"Что удивляет именно меня, это то, что инвестиции в эту сферу в Украине приходят не извне, не от иностранцев, а от самих украинцев. Это поражает и немного пугает нас, иностранных фермеров, поскольку они могу вывести нас, иностранцев, из игры. Поэтому я говорю, что лучше я буду делать с ними бизнес сейчас, а не препятствовать им делать то, что они делают", — сказал Хорш.

Основатель и руководитель проекта Agrohub, со-основатель технологического кластера Radar Tech Юлия Порошенко сказала, что Agrohub ищет и привлекает инвесторов в развитие агросферы в Украине, развивает стартапы, налаживает мосты с другими странами, с целью внести ощутимый вклад в развитие агро Украины.

"Если вы инвестор, посмотрите на украинские агростартапы. Agrohub анализирует их, находит лучшие решения и помогает совершенствоваться. А наши партнеры из агробизнеса дают им возможность проверить свои прототипы на реальных фермах и полях. Если вы стартап, и у вас есть готовое технологическое решение для сельского хозяйства, Agrohub станет вашей точкой входа в украинский агробизнес", — цитирует Юлию Порошенко latifundist.com.

В свою очередь Юрий Косюк, председатель правления одного из крупнейших агроиндустриальных холдингов "Мироновский Хлебопродукт" (МХП), рассказал о значительном потенциале для инвестирования. Напомним, что Косюк также является внештатным советником украинского президента.

"Украина – это одно из лучших мест для бизнеса в Европе. Я уже занимался бизнесом в европейских странах и странах Азии. В нашей стране есть много мест, где можно делать бизнес. Здесь безопасно, вокруг хорошие, добрые и образованные люди, которые способны быть успешными", — сказал он.

Читайте также: Второй человек в стране. Как дела у Рината Ахметова?

А по мнению гендиректора агрохолдинга ИМК Алекса Лисситсы, Украина стремительно занимает позиции "аграрной европейской сверхдержавы".

Он сказал, что "мы внедряем инновационные решения, интегрируем новые технологии в производства и инвестируем в агроинновации, и можем прогнозировать, что только agritech экспорт Украины достигнет более $5 млрд уже в ближайшие 5-7 лет".

Ряд международных экспертов в рамках дискуссии Agrohub в Давосе спрогнозировали быстрый рост украинского агробизнеса за счет перехода к следующему этапу развития — инвестициях в технологии.

Как отмечают эксперты, сооснователи проекта Radar Tech Юлия Порошенко (жена сына Петра Порошенко) и Максим Бахматов вместе с агрохолдингом Косюка "Мироновский Хлебопродукт" ранее сообщили о запуске акселератора аграрных инноваций. "Мне кажется, что для любой инновационной команды главным призом станет получения такого заказчика, как МХП, и заключение с ним коммерческого контракта на реализацию своей идеи", — отметила невестка Порошенко в интервью Latifundist.

По мнению некоторых экспертов, владелец "Мироновского хлебопродукта" помогает Roshen выйти на европейские и другие экспортные рынки, где Косюк достиг немалых успехов.

В составе украинской делегации президент Украины Петр Порошенко, украинские чиновники, в частности, министры иностранных дел (Павел Климкин), инфраструктуры (Владимир Омелян), финансов (Александр Данилюк) и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и некоторые другие чиновники, украинские парламентарии, политики, бизнесмены.

Между тем в контексте неутихающих коррупционных скандалов в Украине, как пишет DW, кроме кондитерских фабрик в бизнес-империю Порошенко входит и крупный агрохолдинг.

Сообщается, что в минувшем году в Германии появился реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет также о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью офшоров.

Читайте также: Есть причина и она не одна. Почему протестуют аграрии?

Когда реестр стал доступным для журналистов, DW направила запрос, стремясь узнать, какие фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, как пишет издание, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 %. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности, сообщает немецкое издание.

Напомним также, что под давлением Запада Порошенко вынужден был представить законопроект об Антикоррупционном суде. Теперь крупнейшие западные институции, включая ВБ и МВФ требуют внести в него изменения. В частности, законопроект Порошенко об антикоррупционном суде необходимо изменить в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, условиями договоренностей с МВФ.

"Я вновь подтвердила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию. Я также подчеркнула, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, необходимому для устойчивого улучшения жизненного уровня населения", — сказано в заявлении Лагард по итогам ее встречи с президентом Украины Порошенко в Давосе во вторник, 24 января, распространенном пресс-службой МВФ.

Справка:

Ukraine House in Davos (Украинский Дом) в Давосе — это мультиформатное пространство, организованное Украинской ассоциацией венчурного и частного капитала (UVCA) в сотрудничестве с Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и Фондом Виктора Пинчука. Украинский Дом будет работать в Давосе (Швейцария) с 22 по 26 января 2018 под лозунгом "Украина: Креативность, Инновации, Возможности".

Как заявлено, под общая тема мероприятия — "Украина: креативность, инновации, возможности" лидерам мирового бизнеса, технологий и инвестиций будут представлены "инвестиционные возможности в украинские сектора IТ и инноваций".

Agrohub – проект по развитию агро инноваций. Его миссией названо повышение эффективности агросектора за счёт внедрения инноваций и технологий.

Золотым спонсором Украинского Дома назван Ciklum. Серебряным спонсором Украинского Дома является Ассоциация "ИТ Украины".

Читайте также: Процентная ставка. НБУ борется с инфляцией удушением экономики

Как сообщают западные СМИ, всего более 60 глав государств и правительств, бизнесмены, учёные, экономисты, поборники гражданского общества, журналисты в течение четырёх дней обменяются взглядами и идеями на ВЭФ в Давосе. Лозунг форума 2018 года "Строительство общего будущего в разделённом мире".