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    Порошенко в Давосе заявил о желаемом уровне экономического роста Украины

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    По словам Петра Порошенко. Украине необходимо ускорить экономический рост. Президент подчеркнул, что рост экономики в первом полугодии 2017 года, составивший 2,5%, является недостаточным.
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2018 году достигнет экономического роста на уровне более 3,5%, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Давосе.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
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    Порошенко находится в швейцарском Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

    "Я уверен, что в 2018 году экономический рост должен быть более 3,5% и должен расти… Нам необходимо ускорить рост", — заявил президент.

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    По его словам, рост экономики в первом полугодии 2017 года, составивший 2,5%, является недостаточным.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий сообщил, что Нацбанк Украины улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год с 3,2% до 3,4%. Парламент Украины в начале декабря 2017 года принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%.

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    Также сообщалось, что Порошенко в Давосе заявил, что Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business. 

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