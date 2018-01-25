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    Порошенко в Давосе согласовал усилия по наказанию виновных в крушении MH17

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    В ходе встречи Порошенко с премьером Нидерландов Марком Рюттеи собеседники скоординировали усилия, направленные на наказание виновных, сбивших Boeing "Малайзийских авиалиний" МН17".
    president.gov.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Пезидент Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте в Давосе обсудил усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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    REUTERS Michael Kooren
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    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    "Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Давосе с премьером Нидерландов Марком Рютте… Собеседники скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в сбивании Boeing "Малайзийских авиалиний" МН17", — сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

    По данным пресс-службы, собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также констатировали, что реализация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса. Президент Украины выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН, в частности, в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году. Порошенко пригласил Рютте посетить Украину с визитом.

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    МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

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