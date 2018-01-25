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    Порошенко рассказал главе ВБ о ситуации с Антикоррупционным судом

    (обновлено: )94
    Во время разговора Порошенко и Ем Ким поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе с президентом Всемирного банка Джимом Ем Кимом
    president.gov.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе обсудил с президентом Всемирного банка Джимом Ем Кимом вопрос создания Антикоррупционного суда, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

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    Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

    "Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой закона о приватизации. Во время встречи стороны уделили внимание развитию сельской медицины в Украине.

    Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ. Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта, однако на последней пленарной неделе отказались их рассматривать.

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