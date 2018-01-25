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    Выступление президента Порошенко в "Украинском доме" в Давосе

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (46)

    (обновлено: )29506
    Президент Украины Петр Порошенко выступил в "Украинском доме" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
    112 Украина Online

    В мероприятии принимали участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр иностранных дел Павел Климкин, министр финансов Александр Данилюк, министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Ранее сообщалось, что один только перелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос обошелся госбюджету в 1,65 млн гривен.

    Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

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