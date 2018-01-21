Почему и как "аграрная сверхдержава" исчерпала квоты ЕС за неделю

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Не прошло и нескольких недель нового года, а Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на беспошлинный экспорт пшеницы, кукурузы, меда, виноградного и яблочного сока в страны Евросоюза, предоставленные Еврокомиссией на весь 2018 год. Оставшуюся часть года по этим товарным позициям экспорт будет осуществляться на тех же условиях, которые имеют страны, не заключавшие с ЕС соглашение об ассоциации.

Бенефициарами беспошлинного экспорта агропродукции стали, очевидно, представители крупного капитала – проще говоря, те самые аграрные олигархи, которые становятся все более весомым фактором украинской политики ввиду изменившейся структуры национальной экономики. Дело в том, что право беспошлинного экспорта, грубо говоря, получает тот, кто первым доехал до границы и прошел процедуру таможенного оформления груза. Но ведь отнюдь не секрет, что схемы, благодаря которым "неправильный" груз может быть задержан на таможне "до выяснения" на неделю-другую, в Украине обкатаны практически до совершенства.

О том, что зона свободной торговли с ЕС является "обманом Украины", еще два года заявлял Юрий Косюк, владелец холдинга "Мироновский хлебопродукт", занимавший в 2014 году должность заместителя главы Администрации президента Украины.

"Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту –16 тысяч тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20000 тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты – пошлина больше 1000 евро за тонну", – отметил тогда Косюк.

С тех пор квоты для Украины несколько увеличились, однако принципиально ситуацию это не изменило. Квоты на поставки в ЕС, к примеру, зерна составляют примерно 6-7% от общего объема зернового экспорта Украины последних лет. Кстати, рекордный зерновой экспорт последних лет – не только результат благоприятных погодных условий и развития агробиотехнологий, но и результат деградации животноводства (с 2014 года экспорт упал на треть), где зерновые используются в качестве корма.

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Отвечая на вопрос, почему размер квот для Украины мизерный, Косюк отметил, что в первую очередь Европа защищает свой рынок: "Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла. Поэтому я считаю, что и зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют сегодня, это обман Украины".

На самом-то деле слова Косюка вызывают большое удивление. Сложно поверить в то, что этот бизнесмен, входящий в топ-10 украинского Forbes, не мог не знать условия соглашения об ассоциации с ЕС до его подписания – учитывая, что на предпринимателя такого уровня просто-таки обязан работать внушительный штат квалифицированных юристов.

Нельзя не отметить, что интерес украинских агрохолдингов в условиях утраты российского рынка сбыта и ограниченных возможностях экспорта в ЕС все больше смещается в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, испытывающих все большую потребность в продовольствии по мере роста численности населения. Но вот аграрной сверхдержавой (откинув сейчас иронию) Украине стать не суждено хотя бы потому, что прямо под боком находится крупный конкурент в лице РФ, где санкции и контрсанкции дали мощный импульс развитию сельскому хозяйству и пищепрому (как не вспомнить, что в эпоху Януковича-Азарова выдвигалась идея создания с РФ и Казахстаном "зернового ОПЕК").

Хорошо известен и негативный эффект от вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации с ЕС с 1 января 2016 года. Это демонтаж таможенных барьеров: дело даже не столько в создании конкуренции для украинских товаропроизводителей (хотя тепличные условия для них также противопоказаны, что наглядно демонстрирует история с автомобилем Lanos) и недополучении доходов в госбюджет, сколько в существенном снижении стимулов для потенциальных инвесторов в вопросе локализации производств на территории Украины (тем более в условиях утраты позиций Украины на рынках стран ЕАЭС).

А вот дешевых и качественных европейских товаров, обещанных Яценюком и Ко в 2013 году в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС, украинцы так и не дождались. При продолжающейся девальвации гривны к доллару и росте стоимости евро по отношению к доллару на мировых площадках о дешевых европейских товарах граждане могут только мечтать. В принципе, не так уж и далек от истины тезис о том, что большинство украинцев при нынешних власть имущих голодает, пускай и не осознает этого: рацион значительной части граждан не вписывается в нормативы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. В сущности, это и есть та самая "жизнь по-новому".