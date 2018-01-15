За пять дней. Украина исчерпала годовые квоты на поставки пшеницы в ЕС

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. За пять дней — с первого по пятое января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в Европейский Союз. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает "УкрАгроКонсалт".

Отмечается, что, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс тонн и 1125 тыс тонн соответственно).

Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс тонн из утвержденных 615 тыс тонн).

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики зафиксировало рекордную урожайность зерновых.