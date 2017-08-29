В Украине зафиксирована рекордная урожайность зерновых

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Министерство аграрной политики зафиксировало рекордную урожайность зерновых, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что к 28 августа завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,6 млн га (100%), было намолочено 37,3 млн тонн зерна. По данным ведомства, 15 областей продемонстрировали наивысшую урожайность за весь период независимости Украины. По результатам жатвы, впервые зафиксирована самая высокая урожайность ячменя, ржи и рапса.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых в Хмельницкой области – 56,6 ц/га; в Ивано-Франковской – 52,1 ц/га; в Винницкой – 50 ц/га; в Тернопольской – 49,8 ц/га; в Черновицкой – 48,8 ц/га.

В целом по результатам уборки ранних зерновых и зернобобовых, намолочено ячменя – 8,6 млн тонн при средней урожайности 34,3 ц/га, собрано ржи – 471 тыс. тонн при урожайности 28,3 ц/га, намолочено рапса – 2,1 млн тонн зерна при урожайности 27,6 ц/га.

Кроме того, по состоянию на 28 августа было собрано пшеница – 26,6 млн тонн при урожайности 41,8 ц/га; овса – 487 тыс. тонн при урожайности 25,0 ц/га; гороха – 1,1 млн тонн при урожайности 26,7 ц/га; гречки – 41 тыс. тонн при урожайности 10,8 ц/га; проса – 29 тыс. тонн при урожайности 15,1 ц/га.

Больше всего зерна намолотили в Одесской облами – 3,8 млн тонн, Запорожской и Харьковской областях – 2,8 млн тонн, Днепропетровской области – 2,6 млн тонн, Винницкой области – 2,4 млн тонн, Николаевской области – 2,3 млн тонн.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн.