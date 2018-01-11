наверх
11.01.201817:26
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Культура

    Квоты на язык. Нацсовет назначил проверку "Русского радио"

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (148)

    (обновлено: )7304
    Доля ведения программ на "Русском радио" на украинском языке составляет 52%, тогда как, согласно законодательству, она должна быть не менее 55%. В связи с этим радиостанцию ожидает внеплановая проверка.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радиостанции "Русское радио" — Украина" из-за несоблюдения в эфире квот на программы на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
    Как ваши уши? Новые квоты на радио и тысячные штрафы

    "Мониторингом эфира радиостанции 4 декабря 2017 года зафиксирован признак нарушения лицензиатом требований закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку доля ведения программ на государственном языке составляла 52%", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме

    Согласно законодательству, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%, добавили в пресс-службе.

    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная Рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?