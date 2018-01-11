Квоты на язык. Нацсовет назначил проверку "Русского радио"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радиостанции "Русское радио" — Украина" из-за несоблюдения в эфире квот на программы на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Мониторингом эфира радиостанции 4 декабря 2017 года зафиксирован признак нарушения лицензиатом требований закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку доля ведения программ на государственном языке составляла 52%", — говорится в сообщении.

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Согласно законодательству, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%, добавили в пресс-службе.

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная Рада решила продолжить эту практику и для телевидения.