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    Экономика

    Украина за 11 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС

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    Далее экспорт продолжится, однако на общих основаниях. В Министерстве АПК считают, что украинский продукт "конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций".
    Мед
    RIA News Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинские аграрии за первые 11 дней работы в новом году исчерпали 100% годовой экспортной квоты на поставки меда в страны Евросоюза в рамках торговых преференций, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. 

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    "На календаре — 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже исчерпано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата — 11 января — и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциале этой отрасли", — написал Мартынюк.

    По его данным, в Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тысяч тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. При этом почти 57 тысяч тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется — в основном в ЕС.

    По словам замминистра, за первую декаду января 2018 года Украина также полностью использовала квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тысяч тонн). Использовано также 25% квоты на продукцию птицеводства.

    Год назад с квотами на экспорт меда сложилась аналогичная ситуация — они были использованы в первую декаду января 2017 года. Как минимум, последние пять лет Украина входит в "пятерку" главных мировых производителей меда и продолжает наращивать производство и экспорт этого продукта.

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