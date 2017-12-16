Ложкин, помните такого? А инвестиции, знаете о таких?

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Когда в августе 2016 года было объявлено о назначении Бориса Ложкина, экс-главы Администрации президента Украины, секретарем Национального инвестиционного совета, здравомыслящие эксперты сразу же предположили, что этот орган, в сущности, является симулякром, а новая должность Ложкина – чистой воды синекура. К сожалению, эти опасения подтвердились, а сколько-нибудь серьезные инвестиции из-за рубежа по-прежнему обходят Украину стороной.

Вообще же, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – шаг, явно не способствующий размещению производств на территории Украины. Дело в демонтаже таможенных барьеров, что обессмысливает локализацию производств в Украине. Тем более, Украина не является участником полноценной как европейской (хотя бы в формате Таможенного союза ЕС, как, к примеру, Турция), так и евразийской интеграции. Потому как площадка размещения производств, продукция которых будет экспортироваться в третьи страны, Украина также непривлекательна. А внутренний украинский рынок неуклонно сокращается ввиду продолжающегося обнищания населения и сокращения его численности. Вышеуказанное является ключевой причиной, почему инвестиции не идут в Украину – и наличие/отсутствие антикоррупционная суда, ставшего уже фетишем для либеральной общественности, в данном случае значения не имеет.

Кроме того, "144 реформы" никоим образом не решили фундаментальных проблем, традиционно сдерживающих потенциальных инвесторов. Права собственности в Украине не защищены совершенно – и это стало ещё более очевидно после событий 2014 года, когда Минюст провел "реформу дерегуляции", а уровень рейдерства побил все возможные антирекорды. Погрязшие в внутриклановой борьбе правоохранительные органы либо просто-напросто недееспособны в вопросе обуздания рейдерства, либо являются бенефициарами происходящего.

Статистика гласит, что за январь-сентябрь этого года в Украину зашло $1,6 млрд инвестиций (за 2017 год Ложкин обещал минимум $3 млрд инвестиций). Но если изъять из этого показателя вложения в акционерный капитал, то в реальный сектор, по данным Госкомстата, поступило всего 4,79 млрд грн (около $180 млн). Да и природа этих денег до конца неизвестна – вероятно, наибольший удельный вес в этих $180 млн занимают реинвестиции украинских ФПГ из оффшорных юрисдикций. Кстати, из оффшоров любят инвестировать и представители российского капитала – притом, что РФ по итогам 2016 года стала наибольшим зарубежным инвестором в украинскую экономику (правда большинство инвестиций были направлены на докапитализацию дочерних банков по требованиям НБУ; учитывая, что "дочки" российских банков постепенно уходят с украинского рынка, инвестиции из РФ будут уменьшаться).

Получается, что для отечественной экономики куда более значимыми зарубежными инвесторами являются "заробитчане": только по официальным каналам за 9 месяцев этого года в страну поступило $1,5 млрд "чистыми" (т.е. с поправкой на переводы из Украины) в виде переводов родственникам. Хотя в кратко- и среднесрочной перспективе этот показатель будет уменьшаться, поскольку люди предпочитают переезжать за границу целыми семьями.

На самом-то деле, Украина обладает серьезным внутренним инвестиционным ресурсом, в чем общество могло убедиться год назад, когда ознакомилось с электронными декларациями власть имущих. Вложение этих денег и находящихся "под матрасами" сбережений граждан в институты совместного инвестирования помогло бы в сжатые сроки запустить через механизм кредитного мультипликатора реальный сектор экономики и перейти к опережающим темпам экономического роста. Увы, но в результате "реформ" Гонтаревой, подорвавших на долгие-долгие годы доверие к банковской системе, о подобном можно рассуждать лишь в теоретической плоскости (а прочие институты финансового рынка, помимо коммерческих банков и страховых компаний, даже в лучшие годы были развиты крайне слабо).

Фактически внутри Украины последним инвестиционным инструментом являются "метры квадратные": рост жилищного сектора в последние годы составляет 15−18%. Однако ликвидность данных инвестиций вызывает обоснованные сомнения: в одном только Киеве, где цена квадратного метра в большинстве новостроек составляет $ 500-600, с 2011 года нераспроданными остаются порядка 76 тысяч квартир в новых домах, а значит схлопывание "жилищного пузыря" является вопросом лишь времени, а не принципа.

Поэтому, вместо наращивания инвестиций в реальный сектор экономики, Украина ударными темпами наращивает государственный долг, величина которого за этот год выросла на $6 млрд, достигнув уже $77 млрд (а это эквивалентно порядка 85% от ВВП против 40% в 2013 году). Притом это отнюдь не предел: Кабмин признает, что для возврата внешних и внутренних долгов в 2018-2019 годах необходимо привлечь 473,5 млрд грн (только обслуживание долга, по заявлениям Гройсмана, в год обходится в 100 млрд грн).

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В общем, вспоминая Жванецкого, уже давно нужно "что-то в консерватории подправить". И относится этот тезис не только к Национальному инвестиционному совету во главе с Ложкиным.