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    Саммит ЕС не сблизил позиции по квотам на прием беженцев – Рютте

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (657)

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    Целью дискуссии было сблизить позиции по реформированию миграционной политики ЕС, чтобы заключить соответствующие договоренности к июню 2018 года. По словам Марка Рютте, по вопросу квот все еще нет согласия.
    Марк Рютте
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек – РИА Новости Украина. Саммит ЕС, на котором прошла неформальная дискуссия по реформе миграционной политики Евросоюза, не позволил странам-членам сблизить позиции по квотам на прием беженцев, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

    Флаг Евросоюза
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    Целью дискуссии было сблизить позиции по реформированию миграционной политики ЕС, чтобы заключить соответствующие договоренности к июню 2018 года. В ЕС существуют серьезные разногласия по вопросу реформирования миграционной политики объединения и, в первую очередь, системы приема беженцев. Причем во мнениях расходятся как страны-члены ЕС, так и институты Евросоюза. Страны Вышеградской четверки – Польша, Чехия, Словакия и Венгрия – решительно отвергают идею обязательных квот на прием беженцев, приехавших в другие страны Евросоюза. Против введения квот, которые еще в 2015 году привели к расколу в ЕС, выступил и председатель Евросовета Дональд Туск. В свою очередь, ряд стран ЕС, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают обязательные квоты, а ЕК и ЕП даже предлагают штрафовать страны, отказывающиеся принять беженцев.

    Комментируя итоги дискуссии, Рютте отметил, что обсуждались три основных вопроса: "необходимость борьбы с первопричинами миграции путем финансирования и развития двусторонних отношений, например, с Африкой, необходимость принять решения по финансированию, чтобы в европейском бюджете было достаточно денег на эти вопросы, в том числе в преддверии обсуждения следующего многолетнего финансового плана ЕС, и вопрос солидарности: необходимость вовлечь все 27 стран-членов, в том числе, в систему квот". "Нужно, чтобы они хотели нести справедливую часть бремени", — заявил голландский премьер.

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    По его словам, "по первым двум вопросам – борьба c первопричинами миграции и бюджет – взгляды в основном сходятся".

    "Но по вопросу солидарности в ходе дискуссии были заявлены те же позиции, которые вы слышали при приезде лидеров на саммит, и они соответствуют тем, которых они придерживаются последние пару месяцев", — сказал Рютте.

    Он сообщил, что теперь дискуссия "вернется на уровень Совета (министров ЕС – ред.)".

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    "Мы надеемся, что на этом уровне в ближайшие три-шесть месяцев мы сможем прийти к решению. Иначе вопрос вернется на рассмотрение Евросовета, и мы попытаемся найти выход в марте или в июне следующего года", — заявил премьер Нидерландов.

    Ранее сообщалось, что Украина усиливает охрану границы с ЕС

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