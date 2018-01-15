На парное молоко наложено табу… Евросоюза. Ну, и?

Валерий Смеян, обозреватель

Когда-то, в советские и постсоветские времена, горожане в летний период выезжали в украинские села подышать свежим степным воздухом и попить еще теплого, прям из-под коровы, парного молока. Нужно сказать, что последнее имело всегда некие целебные свойства. И дети горожан, после такой молочной диеты зачастую возвращались домой исцеленные от всяческих болезней и хворей. Не говоря уж о розовых щечках и жизнерадостности, заряда которой хватало до следующего "молочного" деревенского лета. Однако теперь похоже о тех временах нынешнее поколение украинцев сможет судить исключительно по советским фильмам и рассказам своих дедушек и бабушек. Потому как в Европе парное молоко давно и прочно вне закона. Производить и пить его категорически запрещено. По тамошним стандартам молокопроизводства. Последовать сему примеру пришла очередь и Украины. Потому как соглашение с ЕС об Ассоциации строго-настрого предписывает Киеву следовать нормам и регламентам, прописанным в Брюсселе. Первой ощутимой жертвой для украинских потребителей станет наша родная молочка.

Уже с первого января текущего года украинские перерабатывающие предприятия должны покупать молоко только в специализированных фермерских хозяйствах. А последние обязаны доить коров исключительно по европейским нормам и стандартам. Так, в частности, доение должно производиться специальными аппаратами, которые исключают контакт молока с руками или воздухом. Еще одно существенное технологическое требование – мгновенное охлаждение молока до четырех градусов по Цельсию. Так чтобы в нем не завелись бактерии. По оценкам отечественных экспертов, более половины украинских производителей этих требований не выдерживают. А потому, по тем же евростандартам попадают в категорию производителей молока второго сорта. В ЕС из молока этого сорта производить нечто для потребления в качестве продуктов питания категорически запрещено. Так что на сегодняшний день под угрозой закрытия находится половина отрасли.

Осознавая этот факт, в прошлом году, по инициативе профильного министерства срок отказа от молока второго сорта был перенесен на первое июля текущего года. Соответствующее решение принял подкомитет "Молоко и молочные продукты" Технического комитета Института продовольственных ресурсов НААН. Он отправил на доработку редакцию Государственного стандарта Украины 3662:2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия".

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Но этот перенос едва ли спасет положение. Несмотря на то, что в госбюджете заложено 2 млрд. гривен на поддержку животноводства и в Минагрополитике утверждают, что этих денег достаточно, чтобы помочь крестьянам перейти на евростандарты. Хотя бы потому, что в силу сложившейся традиции дотации на фермеров в нашей стране эксклюзивно потребляют "любі друзі" Петра Алексеевича, типа Бахматюка. Да, собственно до сих пор никто и не пытался во власти провести инвентаризацию тех фермерских хозяйств, которые нуждаются в госпомощи для перехода на евростандарты в молочной отрасли. Отсутствует даже приблизительная финансовая оценка средств необходимых для "европеизации" отечественной молочки. При том, что вполне очевидно, что если до первого июля не будут приняты кардинальные меры для спасения отрасли, то страну, по оценке специалистов из Союза молочных предприятий Украины, ждет двукратное повышение цен на молочные продукты. И это при том, что по итогам прошлого года молоко и продукты из него вошли в ряд "чемпионов" роста цены.

По оценке Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины на 1 декабря 2017 года молочные продукты подорожали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди лидеров роста цен – сметана (+30%), творог (+28%), а также молоко и сливочное масло (+25%). Сейчас килограмм сливочного масла стоит в среднем 160 грн, творога – 100 грн, сметаны – 48 грн, молока – 18 грн за литр.

С оценкой Ассоциации перекликаются данные Госстата, обычно несколько заниженные и приглаженные под установку верховной власти о росте благосостояния рядовых граждан. Тем не менее молочка оказалась среди продуктов с самым быстрым ростом цен. Больше всего по сравнению с декабрем 2016 года подорожали фрукты и мясо – 31,9% и 28,8% соответственно. А третье место занимает молоко, которое за год стало дороже на 18,3%. Компанию молочным продуктам разбавил хлеб (+18%), за которым идут масло (+17,9%), сыр и творог (+17%).

Однако, если проблема запрета молока второго сорта будет решена радикальным способом, то прошлогодний рост цен на молочку покажется лишь мягкой прелюдией к росту этого года. И прежде всего в секторе производства сыров, творога и масла, где этот сорт молока используется наиболее активно.

Впрочем, уже сегодня, в торговых сетях, реализующих серый импорт сыров из Европы, цены почти впритык с украинскими аналогами. Ну а при реализации запрета на молоко второго сорта, украинские сыры просто станут не конкурентными и исчезнут с рынка вовсе. Такой феномен наша страна уже переживала в 90-х, когда отечественные прилавки заполонила молочка из Польши и Прибалтики. Теперь есть шанс повторения этого опыта. Украина, в результате еврореформ перерабатывающей отрасли, вместо экспортера молочной продукции превратится в рынок для европейских производителей.

Следом же за молочкой может пасть и большая часть производителей продуктов питания. Ведь впереди нас ждут исполнение европейских норм и регламентов в отношении мяса, колбас, яиц и пр. Денег на переоснащение отечественных производителей под евростандарты в стране нет и не предвидится. Их объем, по оценкам экс-премьера Азарова в далеком 2013-м, превышал 160 млрд. евро. А нынешняя власть даже не утруждает себя сосчитать объем необходимых инвестиций. И, например, выставить ЕС счет. Ведь на стадии переговоров о заключения Ассоциации речь о компенсациях для Украины шла. Тогдашние еврочиновники даже что-то обещали.

Конечно в наших реалиях гибель молочной и прочих перерабатывающих отраслей будет дополнительно отсрочена коррупцией. Чиновники, естественно, из соблюдения евронорм очень быстро создадут свой бизнес. Будут закрывать глаза на нарушения, подписывать липовые акты о соответствии еврокачеству и пр. Но этот коррупционный налог на евровыбор нашей страны все равно ляжет дополнительным ценовым бременем на отечественного потребителя. Открытым остается вопрос: а зачем нам все это нужно? Пока реальный ответ видится в одном: вместо мифической аграрной сверхдержавы мы становимся банальным рынком сбыта для производителей продуктов питания из ЕС.