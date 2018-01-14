Волынь: домашнее молоко уже "подтягивают" к евростандартам

РИА Новости Украина

С 1 июля 2018 года, в соответствии со стандартами Европейского Союза, на продажу в украинские магазины будут попадать только три сорта молока: экстра-класса, высшего и первого. В связи с этим беспокойство выражают не только крестьяне, из-за несоответствия домашнего молока, в частности в плане соблюдения санитарно-гигиенических требований и охлаждения, требованиям ЕС рискуют потерять едва ли не главный источник заработка, но и обычные люди, которые со страхом ожидают подорожание молочной продукции, пишут Волынские новости.

Так, европейские стандарты должны были начать действовать, согласно подписанному договору об ассоциации с Евросоюзом, еще с 1 января. Однако, чтобы население имело время подготовиться к внедрению новых норм, правительство решило несколько отсрочить запрет принимать на переработку домашнее молоко низших сортов. За этот период крестьяне должны "подтянуть" качество молока к стандартам стран ЕС.

Как рассказал Информационному агентству Волынские Новости директор департамента агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации Юрий Горбенко, домашнее молоко, пока преимущественно является второсортным, удастся привести в соответствие с требованиями европейского сообщества благодаря соблюдению санитарно-гигиенических требований, хранению в холодильных установках и быстрому транспортированию.

"Мы уже начали проводить ряд комплексных мероприятий, чтобы объяснить населению, что эти требования не слишком сложные. Мы готовы проводить работы, чтобы крестьяне начали сами заботиться о качестве молока. Уже, например, встречались с представителями Рожищенского сырзавода", – сказал Юрий Горбенко.

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Он пояснил, что каждый хозяин сможет сам выбрать приемлемый для него путь повышения качества молока. Главное – соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя (в течение часа после доения) сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках.

Для нужд крестьян отдельные предприятия готовы специально устанавливать холодильничка, что сделали, например, в селе Крыжовка. Это говорит о заинтересованности самих фирм, ведь в отдельных районах на Волыни доля домашнего молока для обеспечения потребностей предприятий составляет 80%.

Фермерские хозяйства, в свою очередь, также должны позаботиться о холодильных установках и доильных аппаратах или даже целых доильных залах. Такие уже имеются, к примеру, на фермерском хозяйстве "Глинюка Владимира Филимоновича" в Рожищенском районе.

Не исключил Юрий Горбенко и повышения цен на молочную продукцию, ведь в связи с дополнительными затратами и соблюдением санитарно-гигиенических требований крестьянами, которые обеспечат лучшее качество готовой продукции, цены на домашнее молоко возрастут.

Вопрос продажи крестьянам молока на рынках, как отметил директор департамента агропромышленного развития Волынской ОГА, пока изучается. Однако наверняка хозяева смогут реализовывать таким образом домашнее молоко.

Отметим, что для отстаивания интересов крестьян, в том числе для повышения цен на молоко, которое хозяева сдавали переработчикам, в свое время на Гороховщине был создан сельскохозяйственный обслуживающий кооператив "Степь" (единственный на Волыни), который сейчас объединяет около 50 человек.