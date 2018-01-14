Демограф: украинцы вымирают, это факт

РИА Новости Украина

По данным всеукраинской переписи 2001 года, численность населения Украины составила 48 млн 457 тыс. лиц. Сколько сейчас – не знает никто. "Нормальные страны" проводят перепись раз в десятилетие. В Украине же проведение очередной переписи несколько раз откладывалось и, наконец, запланировали на 2020 год.

Статистические данные свидетельствуют о преобладании смертности над рождаемостью. Демографы прогнозируют: количество граждан Украины каждое десятилетие будет сокращаться на несколько миллионов. Переломить ситуацию может только чудо – иммиграция в Украину (то есть положительное сальдо миграций ежегодно по 200-300 тысяч человек) или если украинки будут рожать по трое-четверо детей.

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О возможностях преодоления демографического кризиса в Украине и об опыте других стран ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Павел Шевчук рассказал в интервью корреспонденту ИA ZIK Наталии Шутке.

В Украине планируется перепись населения в 2020 году. Какие неожиданности следует ожидать, по сравнению с 2001 годом?

— Если окажется, что количество населения больше, чем по текущим расчетам Госстата – тогда это будет самый неожиданный результат.

Скорее всего, будет меньше. Но кто знает. Мы же не знаем, что происходит, в частности, на Донбассе – вообще не понятно, сколько там живет людей.

Каковы основные причины уменьшения численности населения в Украине? Какие тенденции особенно беспокоят?

— Рождается меньше людей, чем умирает – это основная причина снижения численности населения в Украине.

Примерно с 2008 до 2013 года, когда статистика была еще более-менее нормальная – тогда снижалась смертность. А сейчас сложно сказать по текущей статистике, как оно происходит.

Глобально ничего плохого не видно. Но рождается меньше. И тенденция такая будет продолжаться.

По субъективным наблюдениям, все больше умирает людей трудоспособного возраста…

— Есть объективные данные Госстата, которые это не показывают. Не надо думать, что все плохо. По крайней мере, детская смертность снижалась, смертность младенцев также. Эти тенденции сохраняются. Поэтому не надо все рисовать в черных красках.

Сложно сравнить, как было тогда и что теперь. Переписи давно не было. Мы не уверены, какова численность населения во всех возрастных группах, особенно в группе среднего возраста. Происходит миграция. Нет точных данных относительно умерших на Донбассе в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Нет данных, сколько на самом деле переехало людей из Донбасса на остальную часть Украины, они здесь живут, где они умирают, где регистрируют смерть. Возможно немного возросла смертность, потому что на Донбассе ухудшилась социальная ситуация.

Если бы каждые 10 лет проводили перепись, разница была бы в пределах 3%. А то, что переписи не было давно, разница может быть 5-6%. Но мы не знаем, сколько народа на самом деле уехало и куда.

В общем не понятно, на какой территории проведут перепись. Россияне провели в Крыму перепись – вышло уменьшение количества населения. В Севастополе немножко увеличилось количество – видно, прибавилось военного контингента. Если бы не этот фактор, думаю, и там бы было меньше, чем по текущей оценке.

Даже если будет проведена перепись по всей территории Украины, в отношении Донбасса надо будет полностью реконструировать данные.

Возможно ли посчитать количество населения на оккупированных территориях и в Крыму во время всеукраинской переписи?

— Не знаю, как это будет. Это вопрос к Госстату.

Проводится на уровне государства политика по выходу из демографического кризиса?

— Были введены повышенные выплаты для детей. Это как одна из мер. Это надо было бы только сейчас начинать вводить. Сейчас малая численность населения репродуктивного возраста. Известно, что рождаемость сильно упала в 1990-х годах. Она была низкой в начале 2000-х. Сейчас этим людям около 25 лет. Надо что-то делать, чтобы они рожали вдвое больше, потому что их численно меньше. Если в ближайшие годы не будут приняты меры и эти люди не будут рожать больше, то ситуация будет еще хуже.

Есть ли конкретные шаги, которые бы свидетельствовали, что государство заинтересовано изменить демографическую ситуацию?

– Если государство не провело перепись населения около 2010 года, то это показывает, что ему все равно, сколько у нас населения. Канада и Япония каждые пять лет проводят перепись. В общем нормальные страны регулярно проводят перепись раз в десятилетие.

Какие шаги делали государства, сталкивавшиеся с подобными проблемами – демографическим кризисом, старением населения, падением рождаемости?

– Германия не проводит никаких шагов по поводу стимулирования рождаемости. Франция выплачивает деньги дифференцированно по очередности рождения ребенка. Скандинавские страны в целом улучшают ситуацию – там все направлено на то, чтобы семьям с детьми было лучше и легче. Для родителей действует гибкий график работы, сокращенный, неполный рабочий день, помощь в оплате детсадов.

Ваш прогноз количества населения в Украине по состоянию на 2020 год и позже…

– На 2020 год мы прогнозировали 44 млн 400 тыс. населения. Это вместе с Крымом, оккупированным Донбассом. На 2030 год – 42 млн 766 тыс. Скорее всего, будет уменьшение даже в среднесрочной перспективе. Рост количества населения очень маловероятен. Разве что-то глобально изменится.

Что должно произойти в Украине, чтобы переломить демографическую ситуацию и количество населения начало расти?

— Это что-то фантастическое должно произойти.

Какие факторы могли бы вызвать такое изменение?

— Проще всего это иммиграция в Украину. Это фактор, который поможет изменить ситуацию. Надо, чтобы реально сюда приезжало много людей. Только тогда может увеличиться численность населения. По увеличению рождаемости – людей репродуктивного возраста мало. И так будет еще лет 15. Надо, чтобы они рожали вдвое больше.

Это минимум трое-четверо детей в каждой семье?

— Скажем так, что показатель суммарной рождаемости в течение ближайших полтора десятилетия подряд должен быть около трех детей на женщину.

Как адаптировать экономику к новым вызовам?

— Удельный вес лиц пожилого возраста будет возрастать, а удельный вес лиц трудоспособного возраста – наоборот. К середине этого века это нагрузка будет расти. Очень маловероятно, что что-то изменится.

Надо, чтобы производительность труда росла, переучивать людей. Все идет к тому, что человек будет переучиваться всю жизнь. Лица пожилого возраста вполне могут работать. Это должна быть какая-то интеллектуальная работа.

Как выглядит динамика в разрезе национальностей, проживающих в Украине? Количество украинцев в Украине увеличивается или наоборот?

— Последние данные о национальном составе по переписи. Когда-то в советские времена были данные об умерших и родившихся по национальности. Сейчас ничего такого нет. Как это меняется – неизвестно. Это будет известно только по переписи.