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    Долги украинцев за коммуналку: рейтинг городов-неплательщиков

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (822)

    (обновлено: )83092
    По итогам 2017 года украинцы задолжали за потребленные жилищно-коммунальные услуги 27,1 миллиарда гривен. Долги растут в геометрической прогрессии - как и тарифы на ЖКУ.
    Долги украинцев за коммуналку: рейтинг городов-неплательщиков
    РИА Новости Украина

    Наибольшие долги — у Днепропетровской области, жители которой не доплатили 4,2 миллиарда. В Харьковской области потребители должны 4 миллиарда.

    Киев и Киевская область также в числе недобросовестных плательщиков: столица должна 3,6 миллиарда гривен, область — 2 миллиарда.

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    Наиболее дисциплинированные плательщики — в Ровенской области, где долг по ЖКХ сократился до 8,4 миллиона гривен.

    Напомним, что в июле 2018 года Министерство социальной политики Украины внедряет систему монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта.

    Инфографика. На вес золота. Сколько украинцы платят за отопление

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