Долги украинцев за коммуналку: рейтинг городов-неплательщиков

Наибольшие долги — у Днепропетровской области, жители которой не доплатили 4,2 миллиарда. В Харьковской области потребители должны 4 миллиарда.

Киев и Киевская область также в числе недобросовестных плательщиков: столица должна 3,6 миллиарда гривен, область — 2 миллиарда.

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Наиболее дисциплинированные плательщики — в Ровенской области, где долг по ЖКХ сократился до 8,4 миллиона гривен.

Напомним, что в июле 2018 года Министерство социальной политики Украины внедряет систему монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта.

Инфографика. На вес золота. Сколько украинцы платят за отопление