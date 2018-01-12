И по бартеру нельзя!? Украинцы нарастили миллиардные долги за коммуналку

РИА Новости Украина

Заоблачные задолженности

С наступлением Нового 2018 года старые проблемы в Украине никуда не делись. Одна из традиционных причин головной боли украинцев — платежки за коммуналку при постоянном росте тарифов на услуги ЖКХ.

По данным портала "Слово и дело", по итогам 11 месяцев минувшего года задолженность населения за коммуналку дошла до отметки в 27,1 млрд грн. Лидером по задолженности стала Днепропетровская область — 4,2 млрд грн, на втором месте — Харьковская область с суммой в 4 млрд гривен, а на третьем месте — столица с долгом в 3,6 млрд. Наименьший долг зафиксирован у жителей Кировоградской области — 109,4 млн грн. И только одна область даже переплатила за коммуналку — Ивано-Франковская.

В вопросе субсидий государство в минувшем году выделило для населения 3,7 млрд грн. И опять-таки больше всего субсидий получили в Днепропетровской области — 254,9 млн грн, после это следует Львовская область — 246,1 млн грн и почти 222 млн грн выделили жителям Харьковской области. При этом в Николаевской зафиксирован самый низкий уровень субсидирования.

В целом в Волынской области задолженность по ЖКХ составила 306,5 млн грн (при субсидиях в 100,2 млн гривен),

— в Ровенской области — 8,4 млн, (субсидии — 108,2 млн гривен),

— в Житомирской области — 231,9 млн грн (субсидии — 102,1 млн гривен),

— в Киевской области — 2 млрд грн (субсидии — 147,9 млн грн),

— в Киеве — 3,6 млрд грн (субсидии 197,6 млн гривен),

— в Черниговской области — 266,1 млн грн (при субсидии в 139,9 млн грн),

— во Львовской области — 1,4 млрд грн (246,1 млн субсидии),

— в Закарпатской области — 982 млн гривен (88,4 млн субсидии),

— в Ивано-Франковской области — 15 млн грн переплаты (178,8 млн грн субсидии),

— в Тернопольской области — 239,5 млн гривен (субсидии 132,5 млн грн),

— в Черновицкой области — 175,3 млн грн (122 млн гривен субсидии),

— в Хмельницкой области — 243,3 млн грн (162,9 субсидии),

— в Винницкой области — 243,3 млн гривен (162,9 млн грн субсидии),

— в Черкасской области — 2788 млн грн (165,8 млн гривен субсидии),

— в Одесской области — 2,2 млрд грн (субсидии — 118,6 млн грн),

— в Николаевской области — 403 млн грн задолженность (80,7 млн гривен субсидии),

— в Кировоградской области — 109,4 млн грн (114,7 млн гривен субсидии),

— в Полтавской области — 964 млн грн (201,9 млн гривен субсидии),

— в Сумской области — 357,4 млн грн (125,9 млн субсидии),

— в Днепропетровской области — 4,2 млрд грн (254,9 млн субсидии),

— в Херсонской области — 358,9 млн гривен (81,1 млн грн субсидии),

— в Запорожской области — 1,5 млрд грн (183,4 млн грн субсидии),

— в Донецкой области — 2,4 млрд грн (177,4 млн грн субсидии),

— в Луганской области — 841,6 млн гривен (79,4 млн грн субсидии),

— в Харьковской области — 4 млрд гривен (221,7 млн грн субсидии).

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Нововведения и рост тарифов

Вместе с тем надеяться на уменьшение задолженности не приходится, так как тарифы за коммуналку в Украине растут постоянно. В канун Нового года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию. Таким образом, в 2018 году стоимость электроэнергии вырастет на 16,2% два этапа: с 1 января — цены уже поднялись на 9,5%, с 1 апреля — на 6,1%.

В НКРЭКУ также не забыли о новой цене на водоснабжение и водоотвод, утвердив новые тарифы для ряда водоканалов в Харькове, Днепре и Львове. Такое решение в НКРЭКУ объяснили изменением расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций.

Наряду с этим с 1 января в стране также вступило в силу решение о монетизации субсидий, однако пока что этот вопрос до конца не прояснен. Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявлял, что переход к процессу монетизации льгот на ЖКУ начнется не ранее июля 2018 года. При этом дата ориентировочная, а монетизация субсидий может начаться и гораздо позже.

Еще одним нововведением с начала года стало то, что украинцам придется любыми способами сообщать показания своего счетчика поставщикам услуг, иначе все расчеты для потребителя будут сделаны по средним нормам потребления. С лета украинцам начнут приходить платежки с абонплатой за горячую и холодную воду. Также потребитель уже несет ответственность за все потери воды и тепла в доме, а все "лишние" траты будут раскидываться на жильцов квартир.

По данным материалов открытых источников интернет