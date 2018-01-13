"Челночных" дел мастера. Приграничные проблемы украинцев

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Протесты на границе

Мелкие предприниматели, так называемые "челноки", устроили бунт, протестуя из-за новых таможенных пошлин на ввоз товаров. Накануне митингующие перекрыли движение на границе с Польшей в направлении пунктов пропуска "Шегины" и "Рава-Руская", они без остановки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, мешая автомобильному движению. Позднее акции прошли на КПП "Ягодин" и "Краковец". Изначально протесты планировались на шести КПП, однако люди еще продолжают отмечать новогодние праздники, поэтому на все анонсированные к пикету участки границы митингующих не хватило. На протестах присутствовали и сотрудники правоохранительных органов, однако в ситуацию не вмешивались. Сам же пикет привел к пробкам на границе из фур и легковушек, но обошлось без потасовок. Во второй половине дня дороги были разблокированы, протестующие озвучили дальнейший план действий.

"Челноки" в ходе акций протеста потребовали отмены поправок в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу еще 1 января. Согласно принятым парламентом изменениям, при частом въезде без налогов можно будет ввезти товары на сумму только до 50 евро. Правила же беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг действуют с 1 января только для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение трех суток. Кто превысит установленный лимит — будут платить дополнительные пошлины — покупки вне лимита облагаются 20% налогом.

Власти аргументировали принятие такого решения необходимостью сбалансированности бюджетных поступлений и борьбой с контрабандой, однако именно введенная норма безналогового провоза товаров при условии выезда на более, чем 24 часа, и разрушает бизнес многих так называемых "челноков", которые акции протеста заканчивать не намерены. Так, митингующие заявили, что до 16 января будут собирать подписи под требованием отмены нормы пребывания за границей не менее суток для беспошлинного ввоза товаров, а до 23 января дают властям срок на рассмотрение данной проблемы. В противном случае они пригрозили бессрочными акциями протеста.

Что возим?

"Челночный бизнес" пользуется особой популярностью в приграничных районах, где им занимаются не только по отдельности, но и целыми семьями. Так, при старом ограничении на беспошлинный ввоз на 500 евро из-за границы люди ввозили (из той же, например, Польши) в основном продукты питания, одежду, обувь, чистящие и моющие средства, строительные материалы, а также бытовую технику. Все это поставлялось на отечественный рынок — частным предпринимателям, либо же "челноки" реализовывали товар самостоятельно. Теперь же, как отмечают сами торговцы, необходимость пребывания за границей не менее 24 часов снизит поток в Украину дешевых, но более качественных польских продуктов.

facebook.com/igor.zinkevych Блокировка КПП на границе

Также журналисты, пообщавшись с таможенниками, проанализировали нововведения на практике. Так, например, рядовой украинец выехал в Польшу, приобрел там куртку за 400 евро и возвращается в Украину в этот же день. Таким образом, стоимость ввозимого превышает лимит в 50 евро, поэтому необходимо оплатить 20% от разницы сумм. В конкретном случае 20% насчитывается на 350 евро, которые необходимо оплатить на границе. Однако остается открытым вопрос — кто покупает за границей вещи и везет их в родную страну с бирками и чеками?

Однако есть и другая сторона медали — "челноков" часто привлекали к так называемому "серому" и "черному импорту". Одна из схем — когда со стороны Польши к границе с Украиной пригоняют фуру с товаром, а для избежания налогообложения содержимое машины распределяется между "челноками" (или как их еще называют — "муравьи"). Эти люди и пересекали границу с товаром, стоимость которого не превышала 500 евро каждый. Таким образом, товар оказывался на территории Украины без оформления налогообложения без какого-либо мошенничества. Далее этот товар отправлялся на склады или реализовывался через интернет. Во Львовской таможне отмечали, что таких людей едва ли можно назвать контрабандистами, так как они действовали в рамках действующего законодательства. Но таможенники сетовали на то, что "муравьи" нарушают принципы добросовестной конкуренции, позволяя определенным предпринимателям избегать растаможки и удешевлять свой товар.

Вместе с тем, по данным начальника Львовской таможни ГФС Льва Прокипчука, уже за 9 дней 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы, благодаря нововведениям зафиксировано уменьшение количества транспортных средств, которые пересекают границу Украины, в то время как в предыдущие годы число, наоборот, росло.

Новые схемы

Впрочем, по мнению экономиста Андрея Новака, изменения в Налоговый кодекс не будут иметь никакого эффекта в борьбе с контрабандой, так как основной товар, который идет в обход растаможки, находится не в рюкзаках и сумках "челноков", а в фурах и вагонах. А вот юрист Антон Подильчак прогнозирует, что на границах уменьшатся очереди, так как "челноки" будут ездить за границу уже гораздо реже. Вместе с тем другого мнения придерживается председатель ОО "ЗАВТРА" Роман Тузяк, который ранее прогнозировал, наоборот, увеличение очередей на границе, из-за появления новых коррупционных схем.

facebook.com/igor.zinkevych Блокировка КПП на границе

Эксперты также отмечают, что нынешняя система таможенного контроля в Украине технически и морально устарела, у самих таможенников нет сканеров паспортов, поэтому вся информация обрабатывается вручную. Примечательным является и то, что у украинских таможенников нет на самом деле реальной возможности отслеживать время пребывания каждого конкретного лица за рубежом, так как для этого им необходимо получить данную информацию от сотрудников Государственной пограничной службы, на что также необходимо определенное время.

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Тем не менее в протестах "челноков" на границе, по мнению ряда СМИ, заинтересованны и сами таможенники, которые также теряют прибыль с началом действия новых правил беспошлинного ввоза товаров. Согласно данным журналистов, ранее таможенники с каждого автобуса имели небольшие, но регулярные поборы, теперь же возможно возникновение новых коррупционных схем.

В свою очередь, начальник Львовской таможни ГФС Лев Прокипчук заинтересованность таможенников в протестах опроверг. "В очередной раз таможня стала любимой невесткой, которая виновата во всех бедах. Не исключаю, что организатором таких акций могут быть не местные люди, а те, кто заинтересованы в дестабилизации ситуации на границе Украины с ЕС", — заявил Прокипчук в Facebook.

По данным материалов открытых источников интернет