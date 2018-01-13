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    Украинцы жалуются на соседей, слушающих русские песни - полиция

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (527)

    (обновлено: )1545317
    По словам представителя полиции, если в действиях человека есть признаки "сепаратизма", то информацию передают в СБУ. Правоохранитель отметил, что "пьяного за российские песни в тюрьму не посадят".
    Николай Жукович
    Укринформ

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил о случаях, когда украинцы вызывают полицию в кафе, где подвыпивший гость поет русскую песню, или жалуются на соседей по этой же причине. Об этом сообщает газета "Вести".

    "Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству", — заявил представитель полиции.

    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"

    По его словам, если в действиях человека есть признаки "сепаратизма", то информацию передают в СБУ. Правоохранитель отметил, что "пьяного за российские песни в тюрьму не посадят".

    Как рассказал Жукович изданию, зачастую мотив подобных обращений в правоохранительные органы — "человеческий фактор", желание отомстить. "Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить", — пояснил он.

    К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения отца своего ребенка родительских прав, так как тот посещал неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, пишет издание.

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    Ранее артиста Львовской оперы Николая Санжаревского из-за "непатриотичных" постов во "ВКонтакте" внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Сам он заявил, что его страница в социальной сети, ныне запрещенной в Украине, была взломана еще четыре года назад.

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