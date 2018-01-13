Украинцы жалуются на соседей, слушающих русские песни - полиция

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил о случаях, когда украинцы вызывают полицию в кафе, где подвыпивший гость поет русскую песню, или жалуются на соседей по этой же причине. Об этом сообщает газета "Вести".

"Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству", — заявил представитель полиции.

По его словам, если в действиях человека есть признаки "сепаратизма", то информацию передают в СБУ. Правоохранитель отметил, что "пьяного за российские песни в тюрьму не посадят".

Как рассказал Жукович изданию, зачастую мотив подобных обращений в правоохранительные органы — "человеческий фактор", желание отомстить. "Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить", — пояснил он.

К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения отца своего ребенка родительских прав, так как тот посещал неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, пишет издание.

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