"Русский Спайдермен" покоряет самые высокие здания Москвы

Сергей Девляшов известен как "Русский Спайдермен". Парень родом из Тюмени, однако прославился в 20-летнем возрасте на украинском талант-шоу, где он без страховки взобрался по стене на крышу промышленного здания.

За последние несколько лет Сергей обрел мировую славу: видео с его трюками на самых высоких зданиях Москвы просмотрели миллионы людей. Одна из фишек Девляшова — упражнения на строительных кранах на высоте в десятки и сотни метров над землей.

Один из самых знаменитых его трюков: прыжок с крана на строительстве небоскреба в Москва-сити.

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