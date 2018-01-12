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    "Русский Спайдермен" покоряет самые высокие здания Москвы

    (обновлено: )69
    Российский экстремал Сергей Девляшов стал мировой знаменитостью благодаря невероятным трюкам, которые он исполняет на крышах самых высоких зданий Москвы.
    Видео New York Post

    Сергей Девляшов известен как "Русский Спайдермен". Парень родом из Тюмени, однако прославился в 20-летнем возрасте на украинском талант-шоу, где он без страховки взобрался по стене на крышу промышленного здания.

    За последние несколько лет Сергей обрел мировую славу: видео с его трюками на самых высоких зданиях Москвы просмотрели миллионы людей. Одна из фишек Девляшова — упражнения на строительных кранах на высоте в десятки и сотни метров над землей.

    Один из самых знаменитых его трюков: прыжок с крана на строительстве небоскреба в Москва-сити.

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