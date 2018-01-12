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    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (523)

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    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, едва государство введет санкции по отношению к артистам, они тут же покинут территорию страны.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предлагает ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора".

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    Позже вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в четверг, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный "военный сбор".

    По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, такая инициатива — шаг в сторону этнической унификации Украины.

    "Это очередное проявление административного идиотизма Национального регулятора, который под руководством его главы Артеменко превратился в «национального рагулятора». Подобные странные инициативы — шажок в сторону этнической унификации Украины. При чем, я не думаю, что это личная инициатива Национального совета по телевидению и радиовещанию. Я прекрасно помню Артеменко по работе в запорожской газете "Миг", но, очевидно, тогда он талантливо прикидывался нормальным человеком", — отметил Золотарев.

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    Эксперт сомневается в том, что подобные инициативы получат какое-то оформление в законодательном поле.

    "Вместе с тем, формируется почва. Шажок за шажком, постепенно. Подобные заявления — это элемент большого процесса. Сейчас это сигнал, потом начнется активное обсуждение темы, а уже дальше по результатам. Если общество начнет сопротивляться, то активность поутихнет. Например, на Новый год телеканалы показали ряд советских кинофильмов, но жесткой реакции на это не последовало — власть понимает, что общественное мнение будет не на ее стороне", — считает специалист.

    Золотарев убежден, что политика запретов и ограничений в итоге приведет к тому, что украинский шоу-бизнес может переместиться в другие страны. 

    "Артисты уедут в ту же Беларусь, Молдову, номинально оставаясь гражданами Украины. Нужно понимать, это бизнес, это большие деньги. Например, в Минске провалился концерт Джамалы — то, что нравится власти далеко не всегда нравится публике", — резюмировал Золотарев. 

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