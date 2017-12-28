Украина культурная-2017: Прочь от России, айда к запретам

РИА Новости Украина

Украинские власти в 2017 году активно продолжили политику запретов и ограничений российской продукции в сфере культуры. За год под запрет попали десятки российских книг, фильмов и сериалов, а ряд российских деятелей культуры оказались в числе невъездных. При этом парламент разработал особый порядок проведения гастролей в стране для артистов из РФ.

В МИД РФ считают, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство, а такие действия способствуют введению в стране "железного занавеса". В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским — язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты", пишут РИА Новости.

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Созданные запреты, по мнению политологов, привели к отдалению украинцев и россиян в культурной сфере, что не способствует взаимопониманию.

Ограничения на гастроли

Верховная Рада в октябре приняла закон, запрещающий в стране гастроли деятелей культуры, которые, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности", он вступил в силу с 16 ноября. Такой запрет распространяется на артистов, попавших список, разработанный ранее министерством культуры совместно со Службой безопасности страны.

"Черный список" был разработан еще в августе 2015 года, в него попали в основном российские деятели культуры, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Однако в списке также есть американский актер Стивен Сигал, сербский режиссер Эмир Кустурица и другие звезды. Украинский минкульт периодически расширяет список, по состоянию на конец 2017 года в этом нем находятся 114 человек.

Украинские власти также разработали особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Согласно новому порядку, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. Ведомство в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут ответственность в форме штрафа в размере от 6 до 12 тысяч долларов.

Книги под запретом

В конце 2016 года парламент Украины принял закон, которым временно, до 1 апреля, запретил ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания".

В 2017 году правительство утвердило механизм выдачи разрешений на ввоз книжной продукции из РФ и порядок изъятия продукции, которая распространяется без разрешения. Таким образом, с 14 мая для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования не в полном объеме пакета документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений. Выдача или отказ в предоставлении разрешения осуществляются в течение 10 дней со дня поступления соответствующей заявки.

Украинские власти рассчитывают, что эти меры, в том числе, будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

Вместе с тем, украинский вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Вячеслав Кириленко сообщил, что число российских книг, привезенных в Украину в 2017 году после введения Киевом разрешительной системы, составит не более 8 тысяч — более чем в шесть раз меньше, чем в прошлом году.

"За эти полгода есть первые существенные результаты, которые необходимо обнародовать: в 2016 году более 50 тысяч наименований российских книг официально были ввезены на Украину; в 2017 году после введения разрешительной системы количество наименований по итогам года будет не более 8 тысяч", — заявил Кириленко.

По его словам, в денежном эквиваленте в текущем году в Украину будет завезено российских книг на 1,5 миллиона долларов против 30 миллионов долларов в 2014 году.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

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Запрещенных фильмов стало больше

В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".

Десять картин попали в список запрещенных из-за того, что были сняты и впервые показаны после 1 января 2014 года. В частности были запрещены "Любовь в большом городе-3", "Танкист", "Круговерть", "Мои и чужие дети", "Полоса отчуждения", "Цветок папоротника, "Моя мама против", "Любовь не обманешь" и "Звонок из прошлого".

Одним из последних был запрещен любимый украинцами сериал "Сваты", в котором сыграл актер Федор Добронравов, которому СБУ запретила въезд в страну на три года.

По состоянию на 1 декабря Госагентство Украины по вопросам кино в 2017 году запретило к показу 66 фильмов, в 2016 году были запрещены 174 фильма и сериала, в 2015 — 236 фильмов, а в 2014 — 170 фильмов и сериалов. Таким образом, за три года были запрещены 646 фильмов и сериалов.

Квоты на радио и ТВ

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию песен на украинском языке в объеме 25% от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

Верховная Рада решила продолжить эту практику и для телевидения. В октябре вступил в силу закон, который устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Нормы закона не будут распространяться на иностранных вещателей. При этом для тех вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, предусмотрен переходный период — один год.

Нацсовет по ТВ в Украине предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Барьер между народами

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника основной, но неназванной целью таких запретов в сфере культуры является создание идеологического барьера между украинцами и россиянами.

"Номинальная цель таких ограничительных мер – национальная безопасность страны. А реальная цель – это создание барьера между украинской и российской цивилизациями. А также лишение России цивилизованного, общественного и социального влияния на Украину. Кроме того, в некоторых случая преследуется цель борьбы за рынок", — сказал Бортник.

По его словам, украинским властям частично удалось достичь поставленных целей. По мнению политолога, влияние общего советского и российского пласта культуры на украинское общество уменьшилось, несмотря на то, что часть украинцев обходит запреты. Бортник считает, что подобные ограничения и запреты будут продолжаться и, возможно, усиливаться, по меньшей мере, до 2019 года, когда в Украине пройдут президентские и парламентские выборы.

В то же время, говоря об украинском шоу-бизнесе, певец и композитор Павло Зибров отмечает, что если украинский артист показывается на российском телевидении, то гастроли по всем странам СНГ, в Израиле, в Америке и так далее ему обеспечены, а гастрольная деятельность в Украине сейчас слабенькая.

По мнению Зиброва, все конфликты рано или поздно все равно заканчиваются.

"На это потребуется очень много времени. Все равно мы обнимемся с русским народом, но представляете, сколько на это уйдет времени, потому что здесь замешаны кровь и убийства? Конечно, конфликт закончится, но этот рубец потом будет долго-долго заживать. Но наши артисты этот рубец быстрее загладят, вот увидите….", — считает он.