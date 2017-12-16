Враг нации определен - кот Матроскин. О запрете фильмов РФ и СССР

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политика запретов и ограничений коснувшись названий улиц и городов, плавно дошла до вещей, которые, казалось бы, мало влияют на государственную безопасность.

Понимая, что через две недели страна погрузится в новогодние каникулы, героем которых станет телевизор, власти заранее позаботились, чтобы народ часом не увидел того, что может помешать формированию патриотического сознания.

Рано радоваться

Не успели телезрители порадоваться тому, что из-за лазеек в законе под Новый год на экраны вернется всеми любимая "Ирония судьбы, Или с легким паром", как им тут же подложили новую свинью. Министерство культуры запретило к показу в Украине около шестисот художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. В список "запрещенки" вошли как те фильмы, которые считались киноклассикой еще советских времен, так и ряд известных картин последних лет.

Так, по мнению Минкульта, национальной госбезопасности угрожают Штирлиц с Борманом из "17 мгновений весны", Саша Белый с Космосом из "Бригады", а также герои культовых "ДМБ", "Generation П" и "Мы и будущего". Правда кинолентами ведомство Евгения Нищука решило не ограничиваться. Под раздачу попали даже советские мультфильмы. Например, не угодили украинской власти три части советского мультика о Шарика с Матроскиным в Простоквашино, а также мультфильм "По следам бременских музыкантов".

Часть из запретных фильмов попала в этот перечень по формулировке — "в связи с несоответствием действующему законодательству Украины".

Другие на основании признания недействительными прокатных удостоверений. Третьи — из-за участия в фильмах актеров, включенных в "черные списки" украинскими властями. Например, сериал "Сваты" из-за Федора Добронравова, лента "Небеса обетованные" — из-за Валентина Гафта, французский фильм "Человек в железной маске" — из-за Жерара Депардье. Очевидно, что Матроскина украинские власти запретили из-за того, что кота озвучивал известный своей позицией по событиям в Украине Олег Табаков.

Тайное стало явью

Украинская общественность запрет фильмов восприняла неоднозначно. Большинство из тех, кто отреагировал на такую новость считают это, как минимум, очередным маразмом. Например, журналист Анна Школьная искренне не понимает чем безопасности Украины угрожал актер Федор Добронравов.

"Где он направляет оружие в сторону украинской стороны (как Пореченков) или же призывает к более радикальным военным мерам (Охлобыстин)? Я не поленилась и прошерстила весь интернет и ничего, кроме его видеоинтервью за апрель 2014го (!!) и странной новости о якобы драке с украинцами в Эстонии (тоже датированной в 2014-м) — не нашла. То есть три года эта информация никому не мешала, и тут вдруг, внезапно, я бы даже сказала, "тайное" стало явью", — пишет она на своей странице в Facebook.

Дело в деньгах

Между тем, по мнению политического эксперта Руслана Бортника опубликование масштабного списка запрещенных в Украине фильмов производства РФ и СССР имеет две главные причины.

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"Первый мотив — идеологический. Это попытка наказать всех актеров, режиссёров и сценаристов, которые заняли пророссийскую позицию в отношении Крыма, — уверен политолог. — С другой стороны, это попытка пропиариться со стороны тех, кто, собственно, запрещает фильмы. Вторая составляющая — деньги. Свято место пусто не бывает. Место шестисот запрещенных кинопродуктов займет низкопробная западная продукция, которую можно купить "килограмм на один доллар, происходит расчистка рынка под эту продукцию".

Уйдут в Сеть

По его мнению, политика запретов ограничений ни к чему не приведет.

"Все это приводит к тому, что зритель уходит в интернет, спутниковое ТВ в поисках того, что ему действительно интересно. Соответственно, эффективность телевидения, как инструмента пропаганды государственных идей падает. Безусловно такие запреты сегодня сильно бьют по рейтингам власти, но она ориентируется на правое меньшинство. Это половина всех голосующих и две трети митингующих. Мнение остальных людей власть не волнует", — резюмировал политолог.

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